Los gruistas de Córdoba se concentran para exigir a la patronal Construcor que se siente a negociar.

Más de un centenar de gruistas se ha concentrado esta mañana ante una obra en las inmediaciones de Miralbaida para protestar por la actitud de la patronal Construcor ante las negociaciones iniciadas por los trabajadores para reclamar una subida salarial.

Según denunciaron UGT y CCOO, la patronal se ha “enrocado” en una cifra que, a juicio de los trabajadores, ni siquiera compensaría las pérdidas generadas durante estos días de huelga y, además, se ha cerrado a seguir negociando. El paro, que ya ha superado el mes desde su inicio, habría afectado a más de 60 obras en toda la provincia de Córdoba.

Origen del conflicto

El origen del conflicto está relacionado con la exigencia por parte de los trabajadores de una subida salarial. Los gruistas afirman que en noviembre se alcanzó un acuerdo para aplicar una subida inicial transitoria con efectos desde enero de 2025, aunque con revisión prevista para este año 2026.

Sin embargo, la negativa inicial de Construcor a revisar esa subida fue, según los sindicatos, el detonante de la huelga. La patronal, por su parte, niega ese acuerdo de revisión y sostiene que la cifra solicitada por los trabajadores excede lo que establece el artículo 50 del convenio del sector.

Denuncias de “chantaje”

El delegado de UGT en la empresa, Antonio Heredia, denunció el “chantaje” de la patronal al exigir que los trabajadores acepten una subida transitoria de 13 euros y desconvocar la huelga como condición para avanzar en la negociación.

Heredia señaló además que, tras el inicio del paro, Construcor habría dado órdenes de “posponer los pagos de los atrasos de 2024 y 2025 hasta que la huelga se desconvoque”, lo que, según explicó, ha generado una enorme confusión entre las empresas del sector.

“Algunas han procedido al pago, otras no, y muchas no conocen realmente el motivo de esta directiva de la patronal y muestran su desacuerdo con estas formas de actuar, por lo que han procedido a realizar los pagos correspondientes”, aseguró el representante sindical.

El ejemplo de Sevilla

Por su parte, la secretaria general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez, remarcó que el convenio de aplicación en la construcción es estatal, aunque cada provincia firma sus propias tablas salariales.

En ese sentido, recordó que en Sevilla sí se ha revisado el salario de los gruistas. “Si allí se ha conseguido significa que tenemos margen o es que la patronal de Sevilla es más lista y cuida más de sus trabajadores”, afirmó.

Sánchez criticó la posición de la patronal cordobesa, a la que acusó de mantener una “negativa tajante”, limitándose a plantear una oferta que, según dijo, equivale a “lo que ya teníamos a 31 de diciembre de 2025”.

Rebaja en las pretensiones

Los representantes sindicales aseguran, además, que han rebajado sus pretensiones iniciales. Según explicó Heredia, la reclamación ha pasado de 65 euros por día trabajado a 32 euros, mientras que la patronal sigue sin moverse de los 13 euros planteados al inicio del conflicto.

El delegado de UGT advirtió de que el bloqueo de la negociación está provocando pérdidas económicas entre los trabajadores que deberán ser compensadas, por lo que, conforme pase el tiempo, las exigencias podrían incrementarse.

Riesgos laborales en las obras

Heredia denunció asimismo que, pese al “pleno seguimiento” de la huelga, en la misma obra junto a la que se desarrolló la concentración una grúa estaba trabajando. Según afirmó, se estarían utilizando otros métodos para elevar material que “están totalmente enfrentados a las mínimas exigencias de Prevención de Riesgos Laborales”.

Llamamiento a una negociación justa

Desde CCOO, Esperanza Sánchez insistió en que la única reclamación de los trabajadores es que se reconozca la importancia de la labor que desempeñan los gruistas, a quienes definió como un colectivo “fundamental” en el desarrollo de cualquier obra.

“Las obras están paradas y las que no lo están es porque están usando medios que no corresponden, que lo estamos denunciando ante la Inspección de Trabajo”, señaló.

La dirigente sindical aseguró además que los trabajadores no quieren perjudicar a las empresas y sostuvo que muchas de ellas trasladan a los sindicatos su voluntad de negociar. “Lo único que le decimos a la patronal es vamos a sentarnos, vamos a hacer una negociación justa, porque hay margen”, concluyó.