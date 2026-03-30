El Gobierno prepara la licitación para mejorar el embarque de los trenes de alta velocidad en la estación de Córdoba

El Gobierno central ha confirmado que la reorganización del embarque de los trenes de alta velocidad y la mejora y ampliación de los aseos en la estación Córdoba-Julio Anguita siguen avanzando en su tramitación administrativa. Según la última respuesta oficial remitida al Senado, en concreto a la senadora Cristina Casanueva (PP), la documentación de las obras se encuentra actualmente en fase de preparación para su licitación, paso previo a la publicación del concurso y a la posterior adjudicación de los trabajos.

Esta actualización supone un avance respecto a la situación comunicada en junio de 2025, cuando el Gobierno informó, también como respuesta a una pregunta de Casanueva, de que el proyecto estaba en fase de redacción. En concreto, se trata de la reorganización del embarque y la operativa del control de equipajes en los trenes de alta velocidad. Este espacio se compone ahora mismo por cuatro andenes, dos cabinas y dos estaciones de seguridad, así como dos escaleras, que han visto aumentar las frecuencias desde la liberalización del transporte ferroviario en España y la entrada de dos compañías más, Iryo y Ouigo, que hacen uso de esas mismas vías. También se sacará a concurso la ampliación de los aseos públicos en la estación de Córdoba.

Sigue sin existir una fecha concreta para el inicio de las obras

De este modo, la actuación ha pasado de la redacción técnica del proyecto a la preparación de la licitación, un cambio que confirma la evolución del expediente, aunque por el momento sigue sin existir una fecha concreta para el inicio de las obras. El Ejecutivo señala en su respuesta a Casanueva que será cuando salga la adjudicación cuando podrá concretarse un calendario de ejecución.

La estación Córdoba-Julio Anguita cerró 2025 con cifras históricas al alcanzar los 5.963.217 viajeros, rozando los seis millones y consolidándose como una de las principales infraestructuras ferroviarias del país. El dato más significativo es el peso de la alta velocidad, que concentró 3.895.759 pasajeros, es decir, el 65,6% del total.