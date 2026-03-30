Los fallecidos en Córdoba el lunes 30 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 31 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Caballano Zafra

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María del Carmen Gallardo Garrido

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Mérida Ortiz

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Ortiz Muñoz

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael García de la Cruz y Pineda de las Infantas

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.