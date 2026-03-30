Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 30 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 31 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael Caballano Zafra
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María del Carmen Gallardo Garrido
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
José Mérida Ortiz
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Ortiz Muñoz
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael García de la Cruz y Pineda de las Infantas
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.
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