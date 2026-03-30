Facua denuncia el "deterioro continuado del servicio" Avant entre Córdoba y Sevilla y reclama medidas urgentes

Facua Córdoba ha trasladado formalmente a Renfe su preocupación por el “deterioro sostenido” que, según denuncia, viene registrando en los últimos meses el servicio Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba. La asociación apunta a una reiteración de cancelaciones, retrasos significativos y deficiencias en la información ofrecida a los viajeros.

Según la información recopilada por Facua a través de usuarios habituales de esta línea, las incidencias se producen “de forma continuada” y afectan a desplazamientos laborales, profesionales y personales, con “perjuicios económicos y organizativos relevantes” para quienes dependen del tren en su rutina diaria.

Avisos tardíos y sin alternativas eficaces

Uno de los puntos que la asociación subraya es la “insuficiencia” de los sistemas de información al viajero. La asociación sostiene que, en numerosas ocasiones, los avisos sobre cancelaciones o cambios en el servicio llegan tarde, incluso cuando los usuarios ya están en la estación o después de la hora prevista de salida, y sin que se ofrezcan “alternativas eficaces” de transporte.

Imagen de un tren Avant. / CÓRDOBA

Facua recuerda que el Avant entre Córdoba y Sevilla es una “conexión estratégica” para la movilidad interurbana diaria y que su degradación tiene un impacto directo en la organización de la vida laboral y personal de miles de viajeros. Aunque la asociación reconoce que ha habido incidencias extraordinarias recientes —como episodios meteorológicos adversos— que pudieron provocar alteraciones puntuales, considera que la persistencia de cancelaciones y retrasos apunta a “problemas estructurales” que requieren soluciones urgentes.

En su escrito, la organización cita el Reglamento (UE) 2021/782 sobre derechos de los viajeros de ferrocarril, que contempla obligaciones de información, asistencia en caso de incidencias, transporte alternativo cuando proceda y compensaciones por retrasos o cancelaciones.

Exigencias a Renfe

Entre las medidas que solicita a Renfe figuran:

Restablecer la puntualidad y fiabilidad del servicio.

Mejorar de forma urgente los sistemas de información al viajero.

Implantar alternativas de transporte eficaces cuando haya incidencias.

Comunicar con transparencia las causas de los problemas.

Valorar medidas compensatorias específicas para los usuarios afectados.

Además, Facua ha pedido información concreta sobre las actuaciones previstas a corto y medio plazo y ha trasladado la situación a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como organismos competentes.

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La asociación, por último, se muestra dispuesta a mantener reuniones técnicas con las entidades implicadas para contribuir a la mejora del servicio y garantizar una movilidad “fiable, segura y acorde con los derechos” de los usuarios del Avant.