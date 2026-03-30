La estudiante de la UCO Lucía Alonso gana un premio por su investigación sobre uno de los patógenos más peligrosos para el olivo

La ingeniera agrícola y forestal Lucía Alonso Villar, estudiante del Máster en Biotecnología de la Universidad de Córdoba, ha ganado el premio La ciencia en femenino de la Cátedra Agrobank con un trabajo fin de máster (TFM) dirigido por la investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba Blanca B. Landa del Castillo y tutorizado por la también investigadora del instituto Pilar Prieto Aranda, que es, además, profesora del citado máster.

Alonso ha sido premiada por su trabajo Selección funcional de bacterias habitantes del xilema para su uso como agentes de control biológico de Xylella fastidiosa, un estudio centrado en la búsqueda y selección de bacterias que viven de forma natural en los tejidos vasculares del olivo (en el xilema) para su posible uso como “defensa biológica” contra la bacteria Xylella fastidiosa.

La relevancia de este trabajo radica en que Xylella fastidiosa está considerada uno de los patógenos vegetales más preocupantes a nivel internacional por su capacidad para afectar a cultivos de enorme importancia económica, ambiental y social, entre ellos el olivo. Su impacto potencial sobre la agricultura mediterránea convierte su prevención y control en una prioridad científica y estratégica. En este contexto, el TFM de Lucía Alonso aporta conocimiento valioso para avanzar en nuevas estrategias sostenibles de manejo de esta bacteria, una de las mayores amenazas emergentes para la sanidad vegetal.

El galardón, dotado con 3.000 euros e impulsado por CaixaBank y la Universitat de Lleida a través de la Cátedra AgroBank Calidad e Innovación en el sector agroalimentario, respalda a las mujeres científicas que trabajan en los ámbitos de la agricultura, la ganadería y la alimentación, promoviendo la equidad de género en el mundo científico.

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Los premios, que este año han celebrado su sexta edición, buscan reconocer la excelencia femenina entre las alumnas que hayan cursado un máster sobre el sector agroalimentario, impulsando así su carrera profesional y promoviendo la visibilidad y el desarrollo de sus investigaciones.