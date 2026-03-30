Emacsa elimina la subida de tarifa prevista para 2027 tras las observaciones de la Junta de Andalucía

El consejo de administración de la empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, ha aprobado este lunes rectificar su propuesta de revisión de tarifas del agua y dejar fuera el incremento previsto para 2027, de modo que el expediente quede circunscrito únicamente al ejercicio 2026. La decisión llega después de las observaciones formuladas por la Junta de Andalucía, que obligaba a rehacer parte del texto de la ordenanza antes de su tramitación municipal.

Una de las propuestas del consejo consistía en suprimir del texto de la ordenanza cualquier referencia a tarifas para 2027, al entender la Junta que ese ejercicio no podía ser autorizado dentro del procedimiento de precios autorizados regulado por decreto. La Consejería informó de una incompatibilidad con el artículo 98 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, porque para los organismos oficiales la cuota variable debía aplicarse en un solo bloque, no en varios.

Ahora, se elevará ese texto corregido al Ayuntamiento de Córdoba para su tramitación y aprobación. Con este movimiento, Emacsa reconduce ahora el expediente a las exigencias marcadas por la administración autonómica. El resultado es que la revisión tarifaria seguirá adelante solo para 2026, que se cifra en un 2,1% y debe pasar por el pleno municipal, mientras queda descartada, al menos en este procedimiento, la subida que se había proyectado para 2027.

La revisión ahora rectificada partía del proceso iniciado por Emacsa en noviembre de 2025 para modificar las tarifas de 2026 y 2027, un expediente que seguía en tramitación municipal según consta en la memoria de las cuentas anuales de 2025. Sobre esa base, la empresa municipal defendía la actualización de precios por razones de equilibrio económico y sostenibilidad del servicio, mientras que la oposición municipal había cuestionado tanto la subida como el intento de aprobarla a dos años vista.