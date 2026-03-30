Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía Lunes SantoS. Santa CórdobaGuía S. SantaCrónica del Domingo de RamosRostrosEl AmorLa EsperanzaVera CruzEl RescatadoEl HuertoPueblosEntrevista Binter
instagramlinkedin

Cuentas de la empresa municipal

Emacsa cierra 2025 con un beneficio de 1,10 millones de euros tras las pérdidas de 2024

La empresa incrementó su cifra de negocio hasta los 43,97 millones de euros el año pasado

Fachada de la sede de Emacsa.

Fachada de la sede de Emacsa. / SANCHEZ MORENO

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Tras haber cerrado 2024 con pérdidas por primera vez en su historia, la empresa municipal de aguas, Emacsa, se ha recuperado en 2025 y cierra ese año con un beneficio de 1,10 millones de euros, frente a las pérdidas de 777.888 euros del año anterior. El consejo de administración de la empresa ha aprobado este lunes esas cuentas, una reunión en la que se ha tumbado la subida de la tarifa del agua para 2027.

En concreto, la empresa elevó su cifra de negocio hasta los 43,97 millones de euros, frente a los 38,95 millones del año anterior. De ese total, 43,15 millones procedieron de ventas y otros 813.504 euros de la prestación de servicios. Al mismo tiempo, los gastos siguieron subiendo: el coste de personal pasó de 18,68 a 19,34 millones y los otros gastos de explotación rozaron ya los 7,1 millones.

La mejora del resultado, de hecho, no retrata una empresa en fase de ahorro, sino en pleno esfuerzo inversor. Emacsa destinó 13,27 millones de euros a inversiones en 2025, elevó su inmovilizado material (activos físicos, bienes materiales, infraestructuras y equipos) hasta 79,76 millones y disparó el inmovilizado en curso (obras en marcha, inversiones en ejecución, infraestructuras en construcción) hasta 16,21 millones, sobre todo por la ejecución del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir. Para sostener ese ritmo, además, la empresa empezó a tirar de la financiación firmada en 2024: una operación de 16 millones en préstamos, de la que en 2025 ya había dispuesto 5,5 millones.

Noticias relacionadas y más

En 2023, la empresa de aguas liquidó con saldo positivo (89.238 euros), pero muy lejano ya al margen de beneficios económicos de otros años. Por ejemplo, 2022 lo cerró con algo más de 1,5 millones de beneficios, mientras que 2021 cerró superando los 2,8 millones de superávit.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
  2. A la tercera va la vencida: la Diputación de Córdoba vende la parcela en la Carrera del Caballo con capacidad para 70 VPO
  3. La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'
  4. Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Domingo de Ramos: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
  5. Un motorista muere en Córdoba y otra persona resulta herida en una colisión en la Altea
  6. El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
  7. Herido en una pelea en Córdoba por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
  8. Guía del Domingo de Ramos en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios

El Ayuntamiento de Córdoba financiará seis proyectos para apoyar la adaptación digital del comercio de cercanía

Emacsa cierra 2025 con un beneficio de 1,10 millones de euros tras las pérdidas de 2024

Emacsa cierra 2025 con un beneficio de 1,10 millones de euros tras las pérdidas de 2024

La endoscopia avanzada transforma el tratamiento del cáncer de colon en fases iniciales, según Quirónsalud

La endoscopia avanzada transforma el tratamiento del cáncer de colon en fases iniciales, según Quirónsalud

El Comité de Ética Asistencial de Córdoba renueva su organigrama y nombra a Amparo Lucena presidenta

El Comité de Ética Asistencial de Córdoba renueva su organigrama y nombra a Amparo Lucena presidenta

Hacemos Córdoba denuncia que la Ciudad de los Niños mantiene “zonas precintadas” días después de su apertura

Hacemos Córdoba denuncia que la Ciudad de los Niños mantiene “zonas precintadas” días después de su apertura

Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías

Emacsa elimina la subida de tarifa prevista para 2027 tras las observaciones de la Junta de Andalucía

Emacsa elimina la subida de tarifa prevista para 2027 tras las observaciones de la Junta de Andalucía

Aviso de la Aemet: Córdoba flirteará esta Semana Santa con los 30 grados en pleno abril

Aviso de la Aemet: Córdoba flirteará esta Semana Santa con los 30 grados en pleno abril
Tracking Pixel Contents