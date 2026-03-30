Emacsa cierra 2025 con un beneficio de 1,10 millones de euros tras las pérdidas de 2024

Tras haber cerrado 2024 con pérdidas por primera vez en su historia, la empresa municipal de aguas, Emacsa, se ha recuperado en 2025 y cierra ese año con un beneficio de 1,10 millones de euros, frente a las pérdidas de 777.888 euros del año anterior. El consejo de administración de la empresa ha aprobado este lunes esas cuentas, una reunión en la que se ha tumbado la subida de la tarifa del agua para 2027.

En concreto, la empresa elevó su cifra de negocio hasta los 43,97 millones de euros, frente a los 38,95 millones del año anterior. De ese total, 43,15 millones procedieron de ventas y otros 813.504 euros de la prestación de servicios. Al mismo tiempo, los gastos siguieron subiendo: el coste de personal pasó de 18,68 a 19,34 millones y los otros gastos de explotación rozaron ya los 7,1 millones.

La mejora del resultado, de hecho, no retrata una empresa en fase de ahorro, sino en pleno esfuerzo inversor. Emacsa destinó 13,27 millones de euros a inversiones en 2025, elevó su inmovilizado material (activos físicos, bienes materiales, infraestructuras y equipos) hasta 79,76 millones y disparó el inmovilizado en curso (obras en marcha, inversiones en ejecución, infraestructuras en construcción) hasta 16,21 millones, sobre todo por la ejecución del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir. Para sostener ese ritmo, además, la empresa empezó a tirar de la financiación firmada en 2024: una operación de 16 millones en préstamos, de la que en 2025 ya había dispuesto 5,5 millones.

En 2023, la empresa de aguas liquidó con saldo positivo (89.238 euros), pero muy lejano ya al margen de beneficios económicos de otros años. Por ejemplo, 2022 lo cerró con algo más de 1,5 millones de beneficios, mientras que 2021 cerró superando los 2,8 millones de superávit.