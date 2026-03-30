Emacsa asume la gestión del agua en Encinares de Alcolea tras ratificar el convenio de colaboración

La gestión del agua en Encinares de Alcolea da un paso importante en Córdoba. Según la nota de prensa de Emacsa, el consejo de administración de la empresa municipal ha conocido este lunes la ratificación del convenio de colaboración suscrito con la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (EUCC) Encinares de Alcolea, un acuerdo por el que Emacsa asumirá la explotación, conservación y mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento en este ámbito.

El presidente de la empresa municipal, Daniel García-Ibarrola, ha explicado que este acuerdo permitirá a Emacsa asumir de forma adicional estas tareas, además de ordenar los aspectos operativos y económicos vinculados a la prestación del servicio. Con ello, la empresa busca reforzar la atención en una zona de la ciudad que demanda estabilidad en unas infraestructuras básicas para el día a día de los vecinos.

El convenio, según recoge la información difundida por la empresa municipal, permitirá garantizar la continuidad y mejora del servicio, aportando mayor seguridad, eficiencia y estabilidad en la gestión de estas redes. La medida se enmarca, además, en el modelo de gestión que la entidad defiende para acercar el servicio público a la ciudadanía y mejorar su funcionamiento en distintos puntos del término municipal.

Nuevas inversiones en La Golondrina

La reunión del consejo de administración también ha servido para dar luz verde al inicio del expediente de contratación para la demolición y construcción de un nuevo espesador por gravedad en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) La Golondrina. Se trata de una infraestructura clave dentro del proceso de depuración de aguas, ya que su función es concentrar los lodos generados y facilitar su tratamiento posterior.

La actuación responde al deterioro detectado en uno de los espesadores actuales. El análisis técnico realizado ha concluido que la sustitución completa del elemento resulta más eficaz que una rehabilitación, al evitar un sobrecoste cercano al 18% y ofrecer mejores condiciones de funcionamiento a largo plazo. El proyecto contempla tanto la demolición de la unidad existente como la construcción de una nueva, dentro de un procedimiento abierto con el que Emacsa pretende seguir modernizando esta instalación esencial para el saneamiento de Córdoba.

Las Jaras, pendiente de la Junta de Andalucía

Otro de los asuntos abordados en el consejo ha sido la finalización de la redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Las Jaras, una actuación que se desarrolla en el marco de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.

Según la información facilitada, el proyecto será remitido ahora a la administración autonómica para continuar con su tramitación. Será la Junta de Andalucía la encargada de su aprobación, financiación y ejecución, al tratarse de una infraestructura declarada de interés autonómico. Este avance supone un nuevo paso para responder a una demanda histórica en esta zona y mejorar el tratamiento de aguas residuales en el entorno.