Economía sumergida en Córdoba: un lastre que afecta a pensiones, servicios públicos y empleo precario

Un informe de Iniciativa Córdoba 20-30 sostiene que la economía sumergida en Córdoba sigue siendo uno de los grandes obstáculos para su desarrollo. El documento, dado a conocer este lunes, plantea que la actividad no declarada se mueve entre el 20% y el 28% y que su impacto va mucho más allá del fraude puntual. Según el texto, esta realidad afecta a la recaudación, debilita los servicios públicos, empuja la precariedad laboral y termina repercutiendo en las futuras pensiones de miles de cordobeses

Iniciativa Córdoba 20-30 se presenta como un colectivo cívico local, que nació en 2018 a propuesta del secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares, y que agrupa a profesionales de distintos sectores.

El informe defiende que el problema está "especialmente arraigado en sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y el comercio minorista, donde las prácticas informales se habrían normalizado durante décadas". Para sus autores, "no se trata solo de una cuestión de inspección, sino también de una cultura económica instalada en parte de la sociedad cordobesa".

Clientes en un negocio de hostelería, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Una economía volcada en servicios

Uno de los mensajes más repetidos del dictamen es que Córdoba no ha logrado consolidar una base industrial fuerte y ha terminado dependiendo en exceso del sector servicios. A juicio de los autores, esa falta de tejido productivo ha favorecido que buena parte de la inversión y del empleo giren en torno a actividades como la hostelería y el turismo, dos ámbitos donde resulta más sencillo ocultar ingresos o sostener empleo irregular. El documento también vincula esa dinámica con el auge del alquiler turístico y con la inversión en vivienda como refugio del dinero no declarado

El efecto sobre pensiones y vida cotidiana

El dictamen insiste en que "la economía sumergida no solo perjudica a la administración, sino también a quienes trabajan en negro durante años". El informe compara la evolución de la pensión media en Córdoba y Navarra y sitúa la de la provincia cordobesa en 1.096 euros en 2026, frente a los 1.512 euros navarros, una diferencia que relaciona con trayectorias laborales más precarias y peor cotizadas

Noticias relacionadas

Además, el documento advierte de que menos ingresos fiscales implican menos capacidad para reforzar la sanidad, la educación, la limpieza o los servicios sociales. Junto al diagnóstico, plantea medidas como más inspección, incentivos para aflorar empleo y una mayor educación financiera en colegios e institutos.