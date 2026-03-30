Cruz Roja atiende 43 incidencias durante el Domingo de Ramos en Córdoba y destaca la rápida intervención en la Mezquita-Catedral

Cruz Roja ha atendido un total de 43 incidencias sanitarias durante la jornada del Domingo de Ramos en Córdoba, en el marco del dispositivo preventivo especial organizado con motivo de la Semana Santa. De estas incidencias, tan solo cuatro han requerido traslado hospitalario.

Entre las asistencias realizadas, destaca la intervención llevada a cabo en el entorno de la Mezquita-Catedral, donde una persona de 69 años fue atendida tras ser localizada inconsciente y convulsionando en el Patio de los Naranjos. La activación del recurso se produjo a través de Policía Nacional, que solicitó asistencia sanitaria a Cruz Roja.

El primer equipo en intervenir, ubicado en el hospital de campaña del propio Patio de los Naranjos, llegó al lugar en menos de tres minutos, iniciando la atención inmediata a la víctima. De forma paralela, se activó una ambulancia UVI medicalizada de Cruz Roja.

Por su parte, la sala del 061 movilizó otro recurso sanitario adicional. Finalmente, el paciente fue trasladado al hospital de referencia en una ambulancia de Cruz Roja.

Desde la institución humanitaria se pone en valor la coordinación y capacidad de respuesta del operativo, que permitió actuar con rapidez en un momento de máxima afluencia de público, contribuyendo a mejorar la atención a la persona afectada.

El dispositivo de Cruz Roja, integrado por medio centenar de personas, cuatro ambulancias, tres puestos sanitarios y distintos equipos móviles de intervención, se encuentra desplegado principalmente en el entorno de la Carrera Oficial, con especial presencia en las inmediaciones de la Mezquita-Catedral.

Durante el Domingo de Ramos, las atenciones más frecuentes han estado relacionadas con lipotimias, mareos, heridas leves y otras patologías propias de grandes concentraciones de personas, todas ellas resueltas en su mayoría in situ por los equipos sanitarios.

“Este tipo de intervenciones pone de manifiesto la importancia de contar con un dispositivo preventivo dimensionado y estratégicamente distribuido, capaz de ofrecer una atención rápida y eficaz en situaciones críticas”, destaca Nerea Casas, responsable de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Córdoba.

El operativo continuará activo durante toda la Semana Santa, con la participación de personal técnico y voluntariado procedente tanto de Córdoba como de distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria en uno de los eventos con mayor afluencia de la ciudad.

Cruz Roja recuerda que el éxito de este dispositivo se basa en la anticipación, la coordinación con las administraciones y la implicación del voluntariado, elementos clave para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el desarrollo de las procesiones.