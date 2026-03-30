Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este Viernes Santo

¿Abren los comercios en Córdoba este Viernes Santo? La pregunta tiene truco. De un lado, el viernes 3 de abril no figura entre los festivos con apertura comercial autorizada fijados por la Junta de Andalucía. De otro, el centro de la capital es considerada por la Administración Autonómica como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), medida que entró de nuevo en vigor en marzo, lo que permite a los comercios ubicados en esta localización abrir en todos los festivos si así lo desean.

Teniendo estos factores en cuenta, este viernes 3 de abril, Viernes Santo y uno de los días grandes de la Semana Santa en Córdoba, abrirán solo algunos centros comerciales, supermercados y comercios, mientras que el resto mantendrán bajadas sus persianas.

Clientes observan artículos de moda en El Corte Inglés. / NATALIA ROMÁN

Centros comerciales en Córdoba

El Corte Inglés. Abre su centro de Ronda de los Tejares este Domingo de Ramos con horario especial de 11.00 a 21.00 horas.

Centro Comercial El Arcángel. Sus locales comerciales permanecen cerrados y la zona de restauración y los cines abren en horario habitual.

Centro Comercial La Sierra. Los comercios se mantienen cerrados y abre la zona de restauración en horario habitual.

Patios de Azahara. No abre este Viernes Santo.

Centro Comercial Zoco. Solo abre la zona de restauración en su horario habitual.

Horario de los supermercados en Córdoba

Mercadona. Como suele ser habitual los supermercados de Mercadona permanecen cerrados este día festivo.

Supermercados Deza. La cadena de supermercados cierra sus tiendas, incluido el Supermercado de Zoco, el Viernes Santo.

Supermercados El Jamón. Los establecimientos de El Jamón permanecen cerrados, mientras que los de la línea Óptima abrirán en horario habitual de 9.30 a 21.30 horas. Consulta el horario aquí.

Lidl. Sus establecimientos cierran el 3 de abril.

Aldi. Sus establecimientos permanecen cerrados con la excepción del local de Claudio Marcelo, 19, que abre de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour. Abren los hipermercados cierran este viernes y abren las tiendas de Carrefour Express en su horario habitual.

Supermercados Día. Cierran en festivo.

Alcoop. Cierran sus establecimientos el festivo

Pequeño comercio

El pequeño comercio así como las franquicias de la zona centro tienen autorizada la apertura al estar incluidos en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), si bien queda a criterio de cada establecimiento el abrir o no en festivo.