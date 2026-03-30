¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba este Jueves Santo?

El calendario de Semana Santa, primer periodo vacacional del año, cuenta con dos días festivos marcados en rojo en el calendario laboral de Córdoba: el Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril), en el que muchos aprovecharán para disfrutar de las procesiones o de la primera escapada del año.

Son días de pasión y fervor en las calles, pero también de viajes y ocio para muchos. Para aquellos que quieran hacer compras de última hora o aprovechar el festivo para acudir a los centros comerciales, deben saber que mientras que el Viernes Santo la mayoría de los comercios, a excepción de los situados en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), mantendrán sus puertas cerradas; el Jueves Santo es uno de los días de apertura comercial en festivo autorizados por la Junta de Andalucía, así que centros comerciales, supermercados y pequeño comercio tienen la posibilidad de abrir sus puertas al público en esta jornada.

Vistas exteriores del centro comercial La Sierra, en Córdoba / Noemí Caballero

Teniendo esto presente, estos son los comercios con apertura en Córdoba el Jueves Santo.

Centros comerciales en Córdoba

El Corte Inglés. Abre sus centros en Córdoba el Jueves Santo con horario especial de 11.00 a 21.00 horas.

Centro Comercial El Arcángel. El jueves 2 de abril tendrá el horario de apertura habitual de la zona comercial de 10.00 a 22.00 horas y del supermercado desde las 9.00 a las 22.00 horas.

Centro Comercial La Sierra. Abre el Jueves Santo con horario de 10.00 a 22.00 horas. El hipermercado Carrefour abre de 10.00 a 22.00 horas.

Patios de Azahara. Abre el Jueves Santo en su horario habitual.

Centro Comercial Zoco. El supermercado Deza y los comercios no abren, pero sí la zona de restauración.

Supermercado El Jamón. / CÓRDOBA

Horario de los supermercados en Córdoba

Mercadona. Como suele ser habitual los supermercados de Mercadona permanecen cerrados el festivo.

Supermercados Deza. La cadena de supermercados cierra sus tiendas, incluido el Supermercado de Zoco, el Jueves Santo

Supermercados El Jamón. Los establecimientos de El Jamón abren en horario especial de 9.00 a 15.00 horas, que los de la línea Óptima abrirán en horario habitual de 9.30 a 21.30 horas. Consulta el horario aquí.

Lidl. Sus establecimientos abren el Jueves Santo de 9.00 a 21.30 horas.

Aldi. Apertura de sus establecimientos el jueves 2 de abril, de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour. Los hipermercados abren el 2 de abril con horario especial de 10.00 a 22.00 horas, y las tiendas de Carrefour Express en su horario habitual.

Supermercados Día. Algunos de sus centros abren en festivo. Puedes consultar los detalles aquí.

Alcoop. Cierran sus establecimientos los festivos.

Pequeño comercio

El pequeño comercio así como las franquicias tiene autorizada la apertura el 2 de abril de acuerdo con la Orden de 23 de junio de 2025, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2026.