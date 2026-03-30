Los precios de las gasolineras de Córdoba siguen congelados pese a la subida del petróleo: estas son las más baratas

El conflicto en Oriente Próximo va camino de perpetuarse varias semanas, y tras el envío de tropas terretres estadounideneses a Irán, ahora Trump amenaza con tomar el petróleo de la zona y anuncia que 20 petroleros pasarán por el estrecho de Ormuz. Una tensión que se refleja en los mercados, donde el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares, con el barril de brent marcando 115,17 dólares a primera hora de este lunes.

Con la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la rebaja del IVA del combustible, el incremento del precio del petróleo no se percibe en los surtidores de las gasolineras de Córdoba, que mantienen los precios congelados en plena Semana Santa. Así, este lunes 30 de marzo se mantiene el precio medio del litro de gasolina 95 en 1,664 euros, mientras que el diesel sigue en 1,814 euros.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación de servicio. Diario CÓRDOBA oferece los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que cuentan el combustible más económico en la capital y la provincia, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este lunes 30 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,429 y 1,899, con una diferencia de 47 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,640 y 1,989 euros, con una diferencia de 35 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 44 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,455 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,455 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,455 euros

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 30 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,689 euros

Ballenoil (Plaza de Colón, s/n). Precio: 1,699 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,699 euros

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 47 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Plenergy (Puente Genil). Calle La Rambla, 2. Precio: 1,429 euros.

Plenergy (Lucena). Calle Espejo, 21. Precio: 1,455 euros

F. del Moral (Rute). Avenida Blas Infante s/n. Precio: 1,469 euros

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 35 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: