Hacemos Córdoba denuncia que la Ciudad de los Niños mantiene “zonas precintadas” días después de su apertura

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado el estado en el que se encuentra la Ciudad de los Niños y las Niñas, que presenta actualmente “zonas precintadas” pese a llevar varios días abierta al público, en plena Semana Santa y con numerosos menores disfrutando de sus vacaciones.

Desde la coalición señalan que, tras el temporal, el Ayuntamiento procedió a la apertura del recinto “de manera rápida y sin tener en cuenta la situación real de las instalaciones”, lo que está provocando que las familias “paguen como si todo estuviera en perfectas condiciones” mientras se encuentran con algunas limitaciones.

En este sentido, Hacemos Córdoba critica una “gestión improvisada” que no ha tenido en cuenta “ni la imagen ni la seguridad de los niños y las niñas”, señalando que el estado actual del recinto “no es el adecuado para su uso y disfrute”.

El grupo municipal ha detallado que los menores que acuden estos días se encuentran con “zonas absolutamente precintadas”, restos de podas y árboles caídos tras las borrascas que aún permanecen en el interior, así como juegos infantiles fuera de servicio.

Para Hacemos Córdoba, esta situación evidencia “la falta de gestión, la inoperancia y la desidia” del equipo de gobierno, que “vuelve a demostrar que no es capaz de mantener los servicios públicos en condiciones óptimas”.

Asimismo, recuerdan que llevan años denunciando la gestión del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, señalando que otras de las instalaciones que gestiona el Instituto, como el Jardín Botánico, “tampoco cuentan con la inversión ni el mantenimiento adecuados”, a pesar de ser espacios fundamentales para la ciudad.

“Los servicios públicos deben ofrecer calidad, no abrirse a prisa y corriendo para evitar críticas”, señalan desde la coalición, que advierte de que “sí se ha corrido para abrir, pero no para arreglar y poner en condiciones las instalaciones”.

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Por todo ello, Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que “ponga pie en pared” y actúe de forma “inmediata”, destinando los recursos necesarios para adecuar estas instalaciones. “Los niños de Córdoba merecen espacios públicos dignos y seguros”, concluyen.