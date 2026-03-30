Córdoba, entre las capitales de España donde es más rentable comprar una vivienda para alquilarla

La rentabilidad del alquiler en Córdoba se situó en febrero de 2026 en el 6,99%, un dato que coloca a la capital entre las ciudades más atractivas de España para el inversor que compra una vivienda y la destina al arrendamiento. Así lo refleja el último informe de pisos.com sobre el rendimiento bruto del alquiler en las capitales de provincia.

Según este ranking, Córdoba se integra en el grupo de cabeza junto a Tarragona (8,15%), Sevilla (8,08%), Jaén (7,39%), Huesca (7,30%), Ávila (7,13%), Castellón de la Plana (7,12%) y Murcia (7,01%), y comparte el 6,99% con Segovia y Barcelona. En el extremo opuesto, las capitales con menor rentabilidad fueron Donostia–San Sebastián (3,84%), Palma (4,42%), Girona (4,49%) o Cádiz (4,57%), entre otras.

Imagen de una vivienda en alquiler. / CÓRDOBA

El dato cordobés se enmarca en un contexto nacional en el que la rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 7,12% en febrero, por encima del 5,99% registrado en el mismo mes de 2025 y ligeramente superior al dato de enero (7,09%). Pisos.com calcula este rendimiento como el rédito anual que obtiene un propietario al alquilar una vivienda tras comprarla. En el conjunto del país, tomando como referencia un piso tipo de 90 metros cuadrados, el precio medio de compra fue de 219.150 euros (2.435 euros/m²) y la renta media mensual se situó en 1.300 euros, lo que arroja unos ingresos brutos anuales de 15.606 euros y, con ello, esa rentabilidad del 7,12%.

Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, el mercado del alquiler vive una tensión creciente por la combinación de subida de precios y reducción de oferta. “El encarecimiento del alquiler se debe a la subida de precios y la reducción de la oferta, lo que dificulta el acceso a la vivienda”, sostiene. En su análisis, el problema “no es solo económico, sino también político y regulatorio”, y apunta a que “cada vez hay menos pisos disponibles porque muchos propietarios evitan el alquiler por la inseguridad jurídica y la normativa cambiante”, un escenario que “genera una alta competencia entre inquilinos” y empuja aún más las rentas.

En ese tablero desigual entre ciudades, Córdoba aparece como una de las capitales donde el alquiler ofrece un retorno más elevado, una circunstancia que, según el informe, convive con un mercado tensionado en el que la disponibilidad de vivienda en alquiler sigue siendo una de las variables clave.