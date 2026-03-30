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EL TIEMPO

Aviso de la Aemet: Córdoba flirteará esta Semana Santa con los 30 grados en pleno abril

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología del 30 de marzo al 5 de abril

Mapa de temperaturas de la Aemet para esta semana.

Mapa de temperaturas de la Aemet para esta semana. / CÓRDOBA

María Roso

De mirar al cielo hasta hace unos días por el riesgo de lluvia a coger los tirantes y la crema solar. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta Semana Santa en Córdoba apunta que la capital pasará de 0 a 100 en cuestión de días en lo que a las temperaturas máximas se refiere, flirteando con la marca de los 30 grados y valores preveraniegos en pleno mes de abril.

La del 30 de marzo, Lunes Santo, será la jornada más fresca de la semana, con mínima de 5 grados y máxima de 21. Y a partir del martes, toca remangarse por la llegada de temperaturas suaves, tirando a altas el resto de las jornadas.

En cuanto al ambiente meteorológico, el anticiclón de las Azores garantiza una Semana Santa de cielos soleados, con alguna que otra nube el Jueves y Viernes Santo, y unas jornadas plenamente primaverales.

Termómetros en ascenso

La previsión de la Aemet apunta que en apenas 24 horas, del lunes al martes, las máximas subirán entre 5 y 6 grados, debido a un cambio en el régimen de vientos, aunque la sensación térmica podría rozar los 28 o 30 grados al sol.

Para el Martes  Santo se espera en Córdoba una mínima de 8 grados y máxima de 26º. Un panorama similar para el Miércoles Santo, con máxima de 25 grados y mínima de 9.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El tiempo en los días grandes de Semana Santa

Para el Jueves y Viernes Santo, las temperaturas experimentarán un leve descenso, de apenas un grado, con mínima de 8 grados y máxima de 24º.

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Y de cara al fin de semana, los termómetros vuelven a subir, para marcar 26º el sábado, con mínima de 10 grados, y subir hasta los 28 grados el Domingo de Resurrección, manteniendo el mismo valor de 10 grados en la mínima.

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