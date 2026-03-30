El Comité de Ética Asistencial de Córdoba renueva su organigrama y nombra a Amparo Lucena presidenta

El Comité de Ética Asistencial de Córdoba ha iniciado una nueva etapa con una renovación de su composición y un relevo en sus principales responsabilidades. El órgano, de referencia en la reflexión ética vinculada a la práctica asistencial en la provincia, refuerza así su papel con una estructura más plural, más representativa y adaptada a la complejidad de la sanidad actual.

La presidencia del Comité la asume Amparo Lopera, subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía, mientras que la vicepresidencia recae en Rafael González, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos. Con esta nueva etapa, el Comité suma experiencia en gestión, conocimiento clínico y una visión multidisciplinar que permitirá seguir dando respuesta a los conflictos éticos que pueden surgir en el proceso de atención sanitaria.

La renovación se ha llevado a cabo conforme a la normativa andaluza que regula estos órganos y culmina un proceso desarrollado a lo largo de los últimos meses. La nueva composición integra profesionales de distintos centros y niveles asistenciales de la provincia, entre ellos el Hospital Universitario Reina Sofía, el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, además de otros hospitales y dispositivos. A esta representación se suman también un perfil jurídico y una persona representante de la ciudadanía, lo que amplía la mirada del Comité y refuerza su capacidad para deliberar desde perspectivas complementarias.

Este relevo llega además acompañado del reconocimiento a quienes han sostenido durante años la trayectoria del Comité. Tras una década de dedicación continuada, Eduardo Morán y Carmen Pérez han dejado de formar parte del CEA después de ejercer la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Durante este tiempo han contribuido a consolidar este órgano como un espacio de apoyo, análisis y asesoramiento ético para profesionales, pacientes, personas usuarias y equipos directivos, una labor que ha dejado una huella importante en la provincia.

En un entorno sanitario cada vez más técnico, especializado y exigente, el papel del Comité cobra una relevancia creciente. Su función va más allá de la reflexión teórica: asesora ante situaciones complejas, promueve la ética del cuidado, protege los derechos de los pacientes, favorece la deliberación compartida y contribuye a que las decisiones clínicas se adopten con prudencia, humanidad y respeto a la dignidad de las personas. Su trabajo resulta especialmente valioso en momentos en los que confluyen incertidumbre clínica, vulnerabilidad y necesidad de tomar decisiones difíciles.

La renovación del Comité también refuerza una idea de fondo: la calidad de la atención sanitaria no depende solo del desarrollo científico o técnico, sino también de la forma en que el sistema escucha, acompaña y protege a las personas en situaciones de especial fragilidad. En ese terreno, el CEA aporta una mirada imprescindible, basada en el diálogo, la deliberación y la búsqueda del mejor equilibrio posible entre principios, derechos y circunstancias concretas.

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Con esta nueva composición, el Comité de Ética Asistencial de Córdoba consolida una etapa de impulso renovado y reafirma su vocación de servicio a la ciudadanía y a los profesionales. Su objetivo sigue siendo el mismo: contribuir a una atención sanitaria más humana, respetuosa y basada en valores, en la que cada decisión incorpore no solo conocimiento clínico, sino también sensibilidad, escucha y responsabilidad.