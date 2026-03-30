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Sucesos Córdoba

Los bomberos rescatan a un perro y desalojan una planta por humo en el incendio de una vivienda en Huerta de la Reina

El fuego ha comenzado sobre las 6.50 horas y ha estado provocado por un termo

Imagen de la calle Goya, aledaña a la vía donde ha tenido lugar el suceso.

Imagen de la calle Goya, aledaña a la vía donde ha tenido lugar el suceso. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los bomberos de Córdoba han intervenido a primera hora de este lunes en el incendio de una vivienda en Huerta de la Reina, donde han tenido que rescatar a un perro que había quedado atrapado y desalojar una planta.

Según ha informado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), el aviso se recibió a las 6.50 horas por un fuego en la calle Marqués de Guadalcázar. El incendio se habría originado en la primera planta del edificio, presuntamente en un termo, y se propagó a una habitación contigua. La rápida intervención evitó que las llamas se extendieran a más estancias.

Aun así, fue necesario desalojar la segunda planta por la acumulación de humo. Durante las labores de extinción, los efectivos rescataron a un perro que permanecía dentro de la vivienda.

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Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de Policía Local y sanitarios a modo preventivo. No se han registrado heridos. El incendio quedó extinguido sobre las 7.40 horas y, posteriormente, se procedió al realojamiento del edificio.

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