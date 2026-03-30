Binter espera seguir operando en el aeropuerto de Córdoba «a largo plazo»

Ha pasado un año desde que Binter comenzara a operar en Córdoba con dos vuelos semanales por sentido a Las Palmas de Gran Canaria. La llegada de la aerolínea canaria supuso un hito para el aeródromo, al consolidar una conexión regular durante todo el año —no limitada al periodo vacacional— y con una apuesta que la compañía define como de vocación «largoplacista».

Para Miguel Ángel Suárez, director comercial de Binter, el balance de este primer ejercicio en Córdoba es «positivo», aunque subraya que la ruta «está en su fase inicial», un periodo en el que «suele haber dificultades», especialmente para dar a conocer la marca en un mercado donde su presencia es todavía reciente. Pese a ello, y aunque no facilita datos de ocupación, asegura que «se están cumpliendo los objetivos marcados».

La ruta Córdoba–Gran Canaria, además, se enmarca en el refuerzo de Binter en Andalucía, donde la aerolínea ya opera en todos los aeropuertos de la comunidad salvo Málaga. En el caso de Córdoba, Suárez apunta que mayo fue el mes con mayor volumen de pasajeros, mientras que julio y agosto suelen ser los más flojos, un patrón que atribuye a la estacionalidad: el cliente canario, mayoritario en la ruta, tiende en verano a priorizar destinos del norte peninsular frente a Andalucía.

Perfil de viajeros y retos

En cuanto al perfil del viajero, Suárez explica que entre los canarios predomina el componente de visitas a familiares residentes en la provincia, seguido del ocio. En cambio, entre los cordobeses prevalece el perfil vacacional, aunque también hay un importante presencia del familiar.

Viajeros en la salida del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

El gran reto, reconoce, es que cada vez sean más andaluces —y cordobeses— los que elijan Canarias. En Córdoba, «el 75% de los que hacen uso de la ruta son canarios». Para intentar equilibrar esa balanza, la aerolínea trabaja «intensamente» con agencias de viaje y con campañas de marketing directo y digital. «enemos que dar a conocer el ‘modo canario’», insiste Suárez, que subraya que su propuesta «no es la de una low cost» y pone el foco en elementos diferenciales como el servicio a bordo y, especialmente, la conexión gratuita con el resto de islas: quien vuela a Gran Canaria puede continuar hacia otros destinos del archipiélago «en uno de nuestros 250 vuelos diarios» sin coste adicional. En ese esquema, Tenerife y Lanzarote son las islas más demandadas por los cordobeses tras Gran Canaria.

Suárez insiste en el enfoque a medio plazo de la compañía: “Tenemos una visión más largoplacista. Cuando apostamos por una ruta trabajamos en consolidarla y perdurar en ese aeropuerto». Aun así, matiza que «nunca se puede dar nada por hecho» y resume la hoja de ruta: «Superado este primer año, el segundo tiene que ser de consolidación y el tercero, quién sabe si de crecimiento».

Aterrizaje de un vuelo de Binter a Córdoba. / Manuel Murillo

Impacto en Córdoba

La presencia de Binter en Córdoba también se ha reflejado en el perfil del visitante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de turistas procedentes de Canarias que visitaron la capital en 2025 aumentó un 30% respecto a 2024 y el número de pernoctaciones creció un 40%, aunque siguen lejos de los principales mercados emisores, encabezados por andaluces, madrileños y catalanes.

Además, la llegada de Binter —junto a la conexión con Barcelona— ha impulsado el tráfico del aeropuerto. Según Aena, el aeródromo cordobés es el que más crece de España en los dos primeros meses del año, con un aumento del 782,5% hasta alcanzar los 7.131 pasajeros.