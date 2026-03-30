El Ayuntamiento de Córdoba financiará seis proyectos para apoyar la adaptación digital del comercio de cercanía

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación para el Fomento, Promoción y Transformación Digital del Comercio de Córdoba para financiar con 225.000 euros un programa de actuaciones orientado a modernizar el comercio de cercanía y favorecer su adaptación al entorno digital. La ayuda municipal se cargará a la partida de Comercio destinada a subvenciones para esta entidad y el convenio estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2027.

El acuerdo, según ha explicado la teniente alcalde de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, parte de la idea de reforzar la competitividad del sector comercial mediante el uso de tecnologías digitales, con el objetivo de "mejorar procesos, adaptar modelos de negocio y favorecer la creación de riqueza y empleo". El convenio encuadra esta actuación en la estrategia municipal de apoyo al comercio de cercanía y en la apuesta por la modernización del tejido comercial frente al avance del comercio on line.

El programa subvencionado incluye seis proyectos. Entre ellos figura la campaña Vive tu comercio de cercanía 2026, concebida para dar visibilidad a las ventajas de comprar en el comercio local, y una campaña de concienciación del comercio local y de cercanía para promocionar el comercio tradicional de Córdoba con mensajes directos y llamativos. También se contempla un proyecto de acompañamiento en el proceso de digitalización dirigido a 25 comercios locales de distintos ámbitos y zonas de la ciudad.

La concejala Blanca Torrent explica los detalles del convenio. / CÓRDOBA

El convenio incorpora además un proyecto formativo en inteligencia artificial a través de píldoras formativas, con el que se pretende dotar al pequeño comercio de herramientas para automatizar procesos, ahorrar costes y mejorar la productividad. Junto a ello, se prevé una campaña de captación de usuarios y consumidores bajo la denominación El Club del comercio de cercanía, así como otra línea específica para el fomento del asociacionismo comercial en la ciudad.

Según el texto del convenio, las actuaciones subvencionadas se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, mientras que la entidad beneficiaria deberá presentar la justificación completa de la ayuda, con memoria de actuación, memoria económica, facturas y documentación acreditativa, como máximo el 31 de marzo de 2027. El acuerdo también obliga a hacer constar en la difusión del proyecto la financiación del Ayuntamiento de Córdoba.