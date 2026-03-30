Aucorsa adjudica a Iveco la compra de once nuevos autobuses híbridos de gas natural comprimido

El Consejo de Administración de la empresa municipal Autobuses de Córdoba SA (Aucorsa) ha tomado conocimiento, en su sesión ordinaria celebrada este lunes, de la adjudicación del contrato para la compra de nuevos vehículos. En concreto, el expediente ha sido adjudicado a la empresa Iveco para el suministro de 11 autobuses híbridos de gas natural comprimido (GNC), explica el Consistorio en una nota de prensa.

Apuesta por una tecnología más sostenible

Aucorsa ha vuelto a optar por esta tecnología por sus ventajas en materia de sostenibilidad, durabilidad y resistencia ante condiciones adversas, como las altas temperaturas. Según las estimaciones de la empresa municipal, los autobuses de GNC permiten reducir las emisiones de CO2 hasta en un 30 por ciento en comparación con los vehículos diésel.

Vehículos de gran capacidad y mayor seguridad

Los autobuses que se incorporarán a la flota a través de este contrato serán dos vehículos articulados de 18 metros, con capacidad para más de 120 pasajeros, y otros nueve autobuses de 12 metros de longitud.

Autobús de Aucorsa. / Víctor Castro

Además, se trata de vehículos dotados de sistemas de recuperación de energía en frenada y deceleración, así como de avanzados sistemas de seguridad y asistencia a la conducción, lo que permitirá mejorar tanto la eficiencia del servicio como las condiciones de circulación.

Refuerzo de la flota municipal

Estas nuevas unidades se sumarán a los 15 vehículos adquiridos en 2025. De ellos, diez ya están prestando servicio como parte de la flota de Aucorsa, que continuará reforzándose con nuevas incorporaciones a lo largo de la presente semana.

De forma paralela, la empresa municipal ha iniciado el correspondiente expediente de penalizaciones vinculado al contrato con la adjudicataria por el retraso en la entrega de los 15 autocares comprometidos para el pasado año, un plazo que no ha podido cumplirse debido a diversas circunstancias relacionadas con el suministrador.

Veinte nuevos conductores

El presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha informado también a los miembros del Consejo de Administración de la contratación, en los últimos días, de 20 nuevos conductores.

Según ha explicado, esta incorporación se enmarca “en el contexto del aumento de viajeros y trayectos, con picos de demanda como el registrado en el pasado Viernes de Dolores, cuando se alcanzaron los 89.000 usuarios en nuestros autobuses públicos”.

Más personal para responder al crecimiento del servicio

Jordano ha detallado además que el crecimiento de la plantilla responde igualmente a la aplicación del convenio colectivo de 2026, que introduce mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y, en consecuencia, hace necesario un refuerzo de personal para atender adecuadamente el servicio.