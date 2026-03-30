Entrevista | Miguel Ángel Suárez Director comercial y de Marketing y Comunicación de Binter
«Ahora mismo no estamos estudiando ampliar frecuencias ni destinos en Córdoba»
-¿Cómo ha evolucionado la demanda de la ruta este año?
-Ha evolucionado muy bien, aunque sigue siendo muy estacional, especialmente en verano. Los meses de julio y agosto requieren más esfuerzo para conseguir ocupaciones y el cliente principal sigue siendo el canario, pero estamos trabajando para que los cordobeses nos vean como una opción para pasar sus vacaciones aquí.
-¿Qué ventajas ofrece operar en un aeropuerto como el de Córdoba, con poca competencia y de pequeño tamaño?
-Es una gran ventaja. Somos una aerolínea de nicho, centrada en el servicio y la excelencia, así que operar en aeropuertos pequeños o medianos nos viene muy bien. Podemos ofrecer un trato más personalizado y se adaptan mejor a nuestras necesidades. Además, los servicios de handling en Córdoba están siendo óptimos. Estamos muy satisfechos.
-Recientemente se ha anunciado la cancelación de la conexión entre Córdoba y Palma de Mallorca para el verano. ¿Corre riesgo la conexión de Binter?
-El mundo de la aviación cambia mucho y las circunstancias geopolíticas generan incertidumbre, pero nuestra filosofía pasa por consolidar rutas. La idea es permanecer en Córdoba y crecer aquí.
-¿Eso abre la puerta a ampliar las conexiones próximamente?
No. Ahora mismo el objetivo es consolidar lo que tenemos para que la ruta sea rentable. Es muy importante que los cordobeses nos vean como una opción para volar en verano y desestacionalizar la demanda. Si logramos eso, el segundo año deberíamos conseguir mejores niveles o subir la ocupación. De repente, nunca se sabe: puede haber un ‘boom’ y acelerarse. Pero, en estos momentos, no estamos estudiando ampliar frecuencias; el objetivo es consolidar las que tenemos.
-¿Y destinos nuevos?
No. Ahora mismo el único que quedaría es Málaga y tampoco lo tenemos previsto a corto plazo.
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