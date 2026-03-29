Qué ver en Córdoba más allá de la Mezquita y la Judería

Cuando se piensa en Córdoba, la imagen que suele venir a la mente es la de la Mezquita-Catedral, el Puente Romano o las callejas de la Judería. Sin embargo, la ciudad guarda mucho más patrimonio y rincones históricos que a menudo pasan desapercibidos para quienes la visitan por primera vez.

Palacios renacentistas, plazas con siglos de historia, iglesias medievales o restos del esplendor del califato convierten la ciudad en un destino inagotable para quienes desean descubrir otra Córdoba, más allá de la joya de la corona y el entorno del templo omeya.

La ciudad palatina de Medina Azahara

A apenas ocho kilómetros del centro se encuentra uno de los conjuntos arqueológicos más fascinantes de Europa. Medina Azahara fue ordenada construir en el siglo X por Abderramán III, primer califa omeya de Córdoba. Su objetivo era levantar un complejo monumental que reflejara el poder del recién proclamado califato.

Visitas a Medina Azahara. / FRANCISCO GONZALEZ

La ciudad se organizaba en varias terrazas escalonadas frente a Sierra Morena, con el área palaciega en la parte superior. Entre sus espacios más espectaculares destaca el Salón Rico, decorado con delicados motivos vegetales tallados en piedra y mármol. Aunque fue destruida apenas 70 años después de su fundación, las excavaciones permiten imaginar la magnificencia de la ciudad palatina.

El Alcázar de los Reyes Cristianos

Otro de los grandes monumentos de la ciudad es el Alcázar de los Reyes Cristianos. La fortaleza medieval levantada sobre antiguos restos romanos y musulmanes comenzó a tomar forma tras la conquista cristiana de la ciudad en 1236, durante el reinado de Fernando III de Castilla y fue ampliado posteriormente por Alfonso XI de Castilla.

Una vista de los estanques del Alcázar de los Reyes Cristianos. / CÓRDOBA

El conjunto destaca por sus robustas murallas, sus cuatro torres defensivas y sus jardines, considerados entre los más bellos de la ciudad. En el interior pueden verse mosaicos romanos hallados. Cerca, se encuentran también los baños del Alcázar califal.

La Sinagoga, un pequeño tesoro medieval

Aunque se encuentra dentro de la Judería, muchos visitantes pasan por alto la Sinagoga de Córdoba, uno de los templos judíos medievales mejor conservados de España. Construida a comienzos del siglo XIV, su interior sorprende por la riqueza decorativa de sus yeserías mudéjares y los delicados motivos vegetales que cubren los muros.

Interior de la Sinagoga de Córdoba. / Manuel Murillo

Tras la expulsión de los judíos en 1492, el edificio tuvo distintos usos, desde hospital hasta escuela. Hoy se mantiene como un testimonio excepcional de la presencia judía en la ciudad.

La ruta de las iglesias fernandinas

Tras la conquista cristiana, Córdoba experimentó una profunda reorganización urbana. Como parte de ese proceso se levantaron las llamadas iglesias dernandinas, una red de templos impulsados por Fernando III de Castilla entre los siglos XIII y XIV aprovechando los templos islámicos ya existenes. Esta última condición hace posible descubrir en algunas de ellas todavía los restos de las mezquitas que hubo en época califal.

Iglesia de Santa Marina. / Córdoba

En esta ruta destacan templos como la iglesia de San Lorenzo, la iglesia de San Pedro o la iglesia de Santa Marina, todas ellas ejemplos de arquitectura medieval que todavía conservan su función religiosa y buena parte de su patrimonio artístico.

Palacios históricos

Córdoba conserva también importantes ejemplos de arquitectura civil. Uno de los más conocidos es el Palacio de Viana, una casa señorial que reúne doce patios y un jardín histórico. Durante siglos fue residencia de familias nobles y hoy permite recorrer salones llenos de obras de arte, muebles históricos y colecciones decorativas.

Otro edificio destacado es el Palacio de Orive, construido en el siglo XVI por el arquitecto Hernán Ruiz II, considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista civil en la ciudad.

Fachada principal del Palacio de Viana. / CÓRDOBA

Muy cerca de la plaza de Colón se encuentra también el Palacio de la Merced, antiguo convento barroco que hoy alberga la sede de la Diputación de Córdoba y acoge exposiciones culturales durante todo el año.

El encanto de los patios cordobeses

Los patios forman parte de la identidad de la ciudad. Es bien sabido que cada primavera celebran su momento más popular durante el Festival de los Patios Cordobeses, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero también pueden verse el resto del año algunos recintos abiertos. Uno de los barrios donde mejor se conservan es San Basilio.

Patio de San Basilio 14, en una imagen de archivo. / Córdoba

Plazas con siglos de historia

El paseo por Córdoba también pasa por algunas de sus plazas más emblemáticas. La plaza de la Corredera es única en Andalucía por su arquitectura porticada de estilo castellano. A lo largo de su historia ha sido mercado, plaza de toros e incluso escenario de actos públicos.

La plaza de la Corredera. / Manuel Murillo

Más céntrica es la plaza de las Tendillas, considerada el corazón comercial de la ciudad y presidida por la estatua ecuestre de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Otro rincón con gran personalidad es la plaza del Potro, donde se encuentra una fuente renacentista con la figura de un potro y varios museos, entre ellos el dedicado al pintor Julio Romero de Torres.

El Cristo de los Faroles y la Cuesta del Bailío

Entre las estampas más icónicas de la ciudad está la plaza de Capuchinos, presidida por el famoso Cristo de los Faroles, una escultura del siglo XVIII atribuida a Juan Navarro León. El crucificado, rodeado por faroles de hierro forjado, crea una de las imágenes más reconocibles y solemnes de Córdoba, especialmente al caer la noche.

Cristo de los Faroles. / Córdoba

A la plaza se puede acceder por la Cuesta del Bailío, uno de los rincones más bellos de la ciudad, al que se llega por la calle Alfaros. Era también una de las entradas de la muralla que separaba la Axerquía y la medina. Al fondo, destaca la fachada renacentistas de la Casa del Bailío y, junto a las escaleras, las buganvillas colorean las fachadas blancas.

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La Cuesta del Bailío. / Córdoba

Córdoba es una ciudad que siempre guarda algo por descubrir. Basta con alejarse unos minutos de la Mezquita-Catedral, más allá de los itinerarios habituales, o perderse por barrios menos transitados para encontrar palacios históricos, plazas llenas de vida o templos que narran siglos de historia.