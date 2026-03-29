La Universidad de Córdoba reunirá a referentes nacionales en el 17º Congreso de Investigación Enológica

La Universidad de Córdoba será sede del 17º Congreso Nacional de Investigación Enológica (Gienol 2026) que se celebrara del 13 al 16 de abril en el Rectorado, donde se reunirán investigadores, profesionales y estudiantes de toda España "para analizar los avances científicos, la innovación y la sostenibilidad en el ámbito del vino".

Según recogen las web del congreso y de la UCO, este evento, organizado por el grupo de investigación Vitenol-AGR 146, especializado en microbiología y química enológica, se consolida como una de las principales citas científicas del sector en España, y la edición de 2026 será especialmente significativa al celebrarse por primera vez en Córdoba, reforzando su papel como "referente en investigación agroalimentaria".

El propósito de los expertos y especialistas que se darán cita en Córdoba es el de "compartir los avances más recientes en investigación, innovación y sostenibilidad, fomentando el intercambio de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y bodegas".

Para ello y a lo largo de cuatro días, se desarrollará "un programa científico de alto nivel, que incluirá ponencias plenarias, comunicaciones orales, sesiones de póster y actividades que permitirán fortalecer vínculos entre los diferentes actores del sector". Además, el congreso ofrecerá "momentos para el encuentro personal y la oportunidad de descubrir la riqueza patrimonial, gastronómica y cultural de Córdoba, ciudad profundamente ligada a la cultura del vino".

El programa abordará cuestiones clave, como viticultura, microbiología enológica, control de calidad, tecnología del vino y derivados, fomentando el intercambio de conocimiento entre comunidad científica y sector productivo.

Ponentes

En cuanto a los ponentes, destacan la participación del catedrático de universidad Manuel Ramírez, con una amplia trayectoria investigadora en microbiología, genética, bioquímica, tecnología de alimentos y edafología, aplicada al ámbito enológico. Es autor de numerosas publicaciones científicas y participante en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Será el encargado de la conferencia inaugural.

También acudirá a Gienol 2026 el profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (UPM), Mario de la Fuente especializado en viticultura y manejo del viñedo. Su trabajo se centra en la mejora de la calidad de la uva y la sostenibilidad de los sistemas productivos. Tomará parte en el congreso, igualmente, el catedrático de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Politécnica de Madrid, Antonio Morata. Referente internacional en tecnología enológica, delegado español en el grupo de expertos en tecnología del vino y presidente de la Sección de Microbiología del Vino de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

De la misma manera, será ponente destacado en Gienol 2026 el profesor asociado en la Universidad de La Rioja y director de Laboratorios Excell Ibérica S.L., Antonio Palacios, que cuenta con una dilatada experiencia en análisis sensorial y control de calidad del vino, colaborando con numerosas bodegas a nivel nacional e internacional. Finalmente, participará en el congreso el doctor en Enología por la Universidad de Castilla-La Mancha y director técnico en Grupo Agrovin, Ricardo Jurado. Especialista en procesos de vinificación y desarrollo de soluciones tecnológicas para bodegas, con experiencia aplicada en el sector vitivinícola.

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Además del programa científico, el congreso pondrá en valor el potencial vitivinícola del territorio con la participación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, que ofrecerá una muestra de sus vinos y una cata dirigida a los asistentes. También se ha programado una visita técnica a las Bodegas Pérez Barquero.