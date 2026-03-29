La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La narración en directo y con vídeo del Domingo de Ramos; las procesiones de la provincia y dos sucesos en dos cofradías de la capital marcan la crónica vespertina
Córdoba disfruta de un esplendoroso Domingo de Ramos con siete cofradías haciendo estación de penitencia a la Catedral para abrir la Semana Santa 2026. Nuestra narración en directo, minuto a minuto y con retransmisión en vídeo, de la jornada del Domingo de Ramos, abre el quiosco vespertino. Además, también informamos, con abundante material gráfico, de las procesiones de la provincia. Finalmente, hay que lamentar un par de noticias de sucesos: un herido en una pelea tras orinar a la salida del Amor, en el Cerro; y un espectador que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la Catedral al paso de la Borriquita.
- Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto de la carrera oficial del Domingo de Ramos
- Los cordobeses viven con pasión el Domingo de Ramos en los pueblos de Córdoba
- Un espectador sufre una parada cardiorrespiratoria en la Mezquita-Catedral al paso de la Borriquita
Además, destacamos estas otras noticias:
Cofradías
- Córdoba implosiona en un Domingo de Ramos multitudinario y desbordado
- El Rescatado luce como Señor de Córdoba en su estación de penitencia
- La hermandad de La Esperanza brilla desde San Andrés en el Domingo de Ramos
- Las Penas de Santiago, fervor antiquísimo por las calles de Córdoba
- La hermandad del Huerto congrega la devoción en San Francisco
- La Entrada Triunfal abre la Semana Santa desde San Lorenzo
- Herido en una pelea en Córdoba por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
Córdoba ciudad
- La Aemet avisa de un cambio térmico: así se presenta el tiempo este Domingo de Ramos y este Lunes Santo en Córdoba
Provincia
- La Diputación de Córdoba prorroga o asume la gestión de residuos y puntos limpios en nueve municipios
Deportes
Cultura
- La Exposición del Gran Capitán, en Montilla, recibirá nuevas piezas del Museo del Ejército y del Museo del Prado
Internacional
- Israel veta al patriarca latino de Jerusalén el acceso al Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos
- El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- A la tercera va la vencida: la Diputación de Córdoba vende la parcela en la Carrera del Caballo con capacidad para 70 VPO
- La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'
- Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Domingo de Ramos: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
- Guía del Domingo de Ramos en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- Guía del Sábado de Pasión 2026 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- Una cofradía más, estrenos y cambios en la carrera oficial renuevan la Semana Santa de Córdoba 2026