Córdoba disfruta de un esplendoroso Domingo de Ramos con siete cofradías haciendo estación de penitencia a la Catedral para abrir la Semana Santa 2026. Nuestra narración en directo, minuto a minuto y con retransmisión en vídeo, de la jornada del Domingo de Ramos, abre el quiosco vespertino. Además, también informamos, con abundante material gráfico, de las procesiones de la provincia. Finalmente, hay que lamentar un par de noticias de sucesos: un herido en una pelea tras orinar a la salida del Amor, en el Cerro; y un espectador que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la Catedral al paso de la Borriquita.

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