La actualidad del domingo 29 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El inicio de la Semana Santa con las procesiones del Domingo de Ramos; nuestra entrevista con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; y un repaso a la situación del comercio de cercanía abren la persiana del quiosco digital
Hoy es Domingo de Ramos, el día más esperado del año por todos los cofrades. Siete procesiones salen a la calle en Córdoba capital y decenas de cofradías llenan de fervor las localidades de la provincia. El inicio de la Semana Santa marca la actualidad, aunque hay otras dos cuestiones clave. La primera, nuestra entrevista con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Y la segunda, un repaso al comercio de cercanía y su evolución, marcada por una cierta estabilidad gracias a la elevada ocupación de los locales.
- Siete procesiones salen a la calle en Córdoba en un Domingo de Ramos esplendoroso
- Jesús Fernández, obispo de Córdoba: «La Iglesia tiene las mejores armas para la paz, pero la responsabilidad es política»
- El comercio de cercanía de Córdoba vive un momento de cierta estabilidad con una elevada ocupación de los locales
Además, destacamos estas otras noticias:
Cofradías
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Córdoba ciudad
- El comercio de cercanía de Córdoba reclama actuar ante la reconversión de locales en viviendas
- Crónica de la semana: Entorrijados
- El joven hallado muerto en Trassierra falleció, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
Provincia
- Una obra de emergencia pretende reforzar el Puente Povedano de Lucena
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Campo
Deportes
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Internacional
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- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
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