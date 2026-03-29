Hoy es Domingo de Ramos, el día más esperado del año por todos los cofrades. Siete procesiones salen a la calle en Córdoba capital y decenas de cofradías llenan de fervor las localidades de la provincia. El inicio de la Semana Santa marca la actualidad, aunque hay otras dos cuestiones clave. La primera, nuestra entrevista con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Y la segunda, un repaso al comercio de cercanía y su evolución, marcada por una cierta estabilidad gracias a la elevada ocupación de los locales.

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