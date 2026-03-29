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La actualidad del domingo 29 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El inicio de la Semana Santa con las procesiones del Domingo de Ramos; nuestra entrevista con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; y un repaso a la situación del comercio de cercanía abren la persiana del quiosco digital

Un costalero, bajo el paso de la Compasión del Higuerón, ayer, en el Sábado de Pasión previo al Domingo de Ramos.

Un costalero, bajo el paso de la Compasión del Higuerón, ayer, en el Sábado de Pasión previo al Domingo de Ramos. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Hoy es Domingo de Ramos, el día más esperado del año por todos los cofrades. Siete procesiones salen a la calle en Córdoba capital y decenas de cofradías llenan de fervor las localidades de la provincia. El inicio de la Semana Santa marca la actualidad, aunque hay otras dos cuestiones clave. La primera, nuestra entrevista con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Y la segunda, un repaso al comercio de cercanía y su evolución, marcada por una cierta estabilidad gracias a la elevada ocupación de los locales.

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