El PSOE critica la situación "alarmante" de los centros cívicos

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado que el Gobierno local del PP "vuelve a fallarle a la ciudadanía con la continua reducción de los días y horarios de atención ciudadana que se ofrecen en los centros cívicos para poder tramitar con el Consistorio", y ha informado de que en la inmensa mayoría de los centros "no es posible solicitar, a día de hoy, una cita previa para prácticamente ningún trámite con la administración local; y en las contadas ocasiones en las que admita solicitar una cita será para finales del mes de abril".

"Alarmante desatención"

“Es alarmante la desatención que sufren los servicios de atención ciudadana en la red de centros cívicos municipales, donde las y los cordobeses se acercan para gestionar temas de padrón, obtener el certificado digital o la acreditadión cl@ve, o registrar documentación entre otras cuestiones”, ha referido la edil, que pone de relieve que, a pesar de ser la puerta de entrada de la administración a los barrios, el Ayuntamiento de Córdoba parece mantener una política de desmantelamiento presencial, priorizando la burocracia digital sobre la atención humana y cercana que mucha población necesita ante el desconocimiento de la tramitación on line.

Moya ha comentado que a pesar de que se pueda considerar que la tramitación digital facilita y simplifica la burocracia, "son muchas la personas que siguen necesitando la guía y atención de un empleado o empleada municipal que garantice el éxito de la tramitación, y que el Gobierno municipal ni siquiera ofrece en este momento la posibilidad de obtener el certificado digital a personas que carecen de medios o conocimientos para hacerlo personalmente", indica el PSOE en una nota.

Así, Moya ha reprochado que los distritos, especialmente en la periferia, se sienten "abandonados" por el equipo de Gobierno, ya que "se están registrando cierres de días o restricciones horarias en servicios de atención ciudadana presencial que dificultan gravemente la realización de trámites básicos, como el empadronamiento o la obtención de cita previa".

El Higuerón, Moreras y la Normal

Ha puesto ejemplos en el centro cívico del Higuerón y en Moreras, donde se ha reducido la atención prestada de dos días a solo uno, los martes; en Trassierra, solo se ofrece los miércoles cada 15 días, al igual que ocurre en la Normal, "donde las citas solo se ofrecen una semana sí y otra no".

“Ni siquiera conocer que la campaña de escolarización es en marzo, que ha triplicado el número de solicitudes y registros como pasa habitualmente, ha movido al Gobierno municipal del PP a reforzar los servicios de atención ciudadana. Al contrario, la falta de personal administrativo en los centros cívicos es una constante que impide el correcto funcionamiento de las oficinas de atención, siendo especialmente grave en los centros cívicos de la periferia, y obligando a los vecinos a desplazarse al centro de la ciudad al edificio de Gran Capitán con la esperanza de conseguir un número de los que se dan en el día y colapsando la oficina central”, ha explicado.

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Para Moya, la descentralización real del Ayuntamiento es una asignatura pendiente para el Gobierno del PP “a la que no sabe o no quiere darle solución: Los centros cívicos no pueden seguir funcionando a medio gas ni sufriendo recortes en la atención directa, por lo que el PSOE le exige al Gobierno local que priorice el mantenimiento y la potenciación de la atención ciudadana con el personal suficiente para que no se vea continuamente perjudicada”.