Un motorista muere en Córdoba y otra persona resulta herida en una colisión en la Altea

Un motorista, de 36 años de edad, ha fallecido en la tarde de este domingo en Córdoba después de que su vehículo colisionara con la fachada de una vivienda en la urbanización la Altea. La persona que viajaba con él ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital Reina Sofía.

Así lo informan el servicio de Emergencias 112 Andalucía y la Policía Local de Córdoba, que ha atendido el siniestro. La colisión contra un muro se ha producido en la calle Jazmín, sobre las 16.00 horas, por causas que se desconocen. Según indica el 112, una persona ha solicitado ayuda porque una moto había chocado con la tapia de una casa.

Este servicio ha activado a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias, cuyos efectivos se han trasladado hasta el lugar. A su llegada, los servicios médicos solo han podido certificar la muerte del conductor de la moto, un hombre de 36 años de edad.

De su parte, fuentes de la Policía Local detallan que el suceso se ha registrado en la calle Jazmín. Por el momento, no ha trascendido más información sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente. Tampoco se conoce el estado de salud de la persona herida.