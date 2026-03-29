Sucesos
Herido en una pelea en Córdoba por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
Una pareja y un grupo de personas se enzarzan en una disputa después de que los primeros hayan recriminado a un individuo que hacía pis en el entorno de la procesión
Una persona ha resultado herida leve en Córdoba este domingo, en una disputa acontecida a la salida de la procesión del Cristo del Amor, en el barrio del Cerro. Fuentes municipales indican que, supuestamente, el conflicto se ha originado cuando una pareja ha recriminado a un individuo que miccionaba en la calle, en las inmediaciones del paso.
De esta forma, los hechos han ocurrido en el entorno de la plaza Jesús Divino Obrero, donde se halla la parroquia del mismo nombre. La Policía Local ha intervenido en el altercado. Al parecer, una pareja se ha encontrado a un grupo de tres personas y uno de ellos hacía pis en la calle, en la salida de la procesión, que estaba programada para las 17.30 horas.
Esta pareja ha recriminado al individuo y se han enzarzado en una discusión donde, finalmente, una persona ha resultado herida leve. La Policía Nacional apunta que la víctima habría sufrido contusiones. Agentes de este cuerpo de seguridad han realizado batidas en la zona para localizar al supuesto agresor, pero por el momento continúan trabajando en ello.
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