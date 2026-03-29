Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 29 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 30 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuela Sánchez Fernández
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Ramón Roldán Garrido
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
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