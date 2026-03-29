Los fallecidos en Córdoba el domingo 29 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 30 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuela Sánchez Fernández

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Ramón Roldán Garrido

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.