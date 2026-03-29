El comercio de cercanía de Córdoba vive un momento de cierta estabilidad con una elevada ocupación de los locales

«Podrán llegar, irse y volver muchas franquicias, pero el comercio de barrio es el que siempre está». La frase la pronuncia Manuel Blasco, presidente de la asociación de comerciantes del centro de la ciudad y es una opinión compartida entre aquellos responsables de los centros comerciales abiertos de Córdoba, a saber, Santa Rosa, Ciudad Jardín, Viñuela y el propio centro. Pese a las adversidades, como la crisis económica o la pandemia del coronavirus, la tienda de barrio ha conseguido resistir, aunque no ha sido fácil.

Si se hiciera una radiografía del comercio de cercanía cordobés habría elementos compartidos entre las distintas zonas: estabilidad, pero con incertidumbre; cierre de locales, pero aperturas y ocupaciones relativamente rápidas y demandas, como siempre.

Viñuela

El centro comercial abierto de la Viñuela es uno de los más señeros de la ciudad. Más de medio millar de negocios compone este centro comercial, donde se incluyen la avenida Barcelona, la de Rabanales, Sagunto, Jesús Rescatado, Viñuela, Tras la Puerta, Platero Repiso o Conquistador Benito de Baños. Según explica a CÓRDOBA Manuel Calvo, representante de los comerciantes de la zona, la ocupación ahora mismo es alta y se sitúa entre un 80%-85%. «Hay pocos locales vacíos», señala Calvo, especialmente en las avenidas principales, es decir, la Viñuela y Jesús Rescatado, y eso que la primera todavía se encuentra en pleno proceso de peatonalización. Pese a que hay locales «que no consiguen dar con la clave», el comercio tradicional se mantiene en la Viñuela, con tiendas abiertas desde hace décadas y otras que llegan para aportar novedad. También hay cambio de locales de los propios negocios, que buscan mejorar sus condiciones. Textil, ópticas, zapaterías, colchonerías... los sectores comerciales que pueden encontrarse en la Viñuela son bastante variados, aunque es el primero, el textil, el que más abunda.

Comercios del centro comercial abierto de la Viñuela. / A. J. GONZÁLEZ

Pese al buen momento y a la estabilidad de la zona, en el centro comercial abierto de la Viñuela siguen reclamando mejoras. Calvo explica que entre esas demandas está «un lavado de cara general» de la zona, algo que reivindican junto a las asociaciones comerciales y junto a los comerciantes de la plaza de la Mosca. La necesidad de aparcamiento también es ya casi histórica en estos barrios y piden arreglos urgentes de los desperfectos causados por los últimos temporales.

Ciudad Jardín

Ramón Luque, presidente de los comerciantes de Ciudad Jardín, también hace referencia a esa estabilidad que se percibe en estos momentos entre los negocios de la zona. También entra en juego, señala Luque, que la primavera suele ser una buena temporada. El local que se queda vacío en Ciudad Jardín suele ocuparse rápidamente y se están viendo muchos negocios dedicados a la salud o al cuidado personal, como son las clínicas dentales o los salones de uñas.

En cuanto a las necesidades de este centro comercial abierto, Luque manifiesta «que la mejora que necesitamos es mucha más accesibilidad», así como mayor publicidad para «conseguir que venga más gente al barrio». Pese a calificar a Ciudad Jardín como «un barrio atractivo» para la actividad comercial, el representante de sus comerciantes sí cree que se ha quedado «obsoleto» en algunos aspectos, especialmente en sus infraestructuras. La zona adolece, desde hace años, de más aparcamiento y aunque ha habido numerosos anuncios para mejorar la zona destinada para ello en la plaza de toros, lo cierto es que se ha hecho más bien poco. En la zona, además, esperan la reforma integral que la Junta de Andalucía anunció para la avenida de Medina Azahara.

Ramón Luque, presidente de los comerciantes de Ciudad Jardín, en su negocio. / A. J. GONZÁLEZ

Santa Rosa y Valdeolleros

«El comercio local se encuentra en un momento de estabilidad moderada, pero con un contexto de incertidumbre», señala sobre la zona de Santa Rosa el presidente de su centro comercial, Rafael Ballesteros. Tras unos años complicados, lo que se percibe ahora es «cierta normalización», dice Ballesteros, aunque apunta hacia un cliente «más prudente y selectivo en el gasto». Como ocurre en el resto de zonas ya analizadas, se producen cierres de locales, pero se vuelven a ocupar «con relativa rapidez».

Para Ballesteros, «el comercio de Santa Rosa y Valdeolleros sigue vivo y adaptándose, pero necesita un entorno favorable, estabilidad y apoyo para seguir siendo un elemento clave en la vida económica y social de la ciudad».

Zapatería del centro comercial abierto Santa Rosa-Valdeolleros. / A. J. GONZÁLEZ

Centro

El presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, reconoce que las lluvias de inicio de año han marcado un mal arranque, pero ya se percibe recuperación en los negocios del centro de la ciudad. La ocupación, explica, es buena y la rotación de locales se da con relativa facilidad, sobre todo en las avenidas principales. Blasco recuerda aquellos años en los que en la calle Cruz Conde «había hasta 16 locales vacíos», algo que ahora no ocurre. Sí se observa un cambio hacia otro tipo de negocios, más especializados. Para Blasco, «el comercio de cercanía es más fuerte de lo que nos pensamos».