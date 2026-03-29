El comercio de cercanía de Córdoba reclama actuar ante la reconversión de locales en viviendas

Todavía no es un problema, pero podría serlo si no se se actúa. La reconversión de locales en viviendas es una tendencia que no para de crecer en Córdoba y lo que temen los comerciantes es que se pierda ese ambiente de tienda de barrio en aquellas zonas más destacadas. Los representantes de los centros comerciales abiertos de centro, Santa Rosa, Ciudad Jardín y Viñuela señalan a este periódico que se están dando varias reconversiones de este tipo, aunque todavía no han llegado a las vías principales de cada barrio. Además, casi siempre suele ocurrir en locales que llevan muchos años vacíos, sin ningún tipo de uso, por lo que darle una nueva vida se ve también como algo positivo en lugar de que estén abandonados.

Sin embargo, la tendencia podría seguir creciendo hacia esas calles donde suelen concentrarse los principales comercios de estos barrios. Por esto mismo, y según adelanta a este periódico el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, «entendemos que hay que actuar con equilibrio, pero también con visión de ciudad. Por eso, vamos a proponer al Ayuntamiento que se estudien medidas para proteger el uso comercial en las principales calles de cada zona comercial, especialmente en las tres o cuatro vías más representativas de cada eje comercial». Lo que se busca es evitar, añade Bados, que «esas calles pierdan su carácter comercial, porque cuando eso ocurre, se debilita toda la zona y es muy difícil revertir esa situación».

Antigua oficina bancaria Banesto de la calle Camino de los Sastres en obras para convertirla en apartamentos turísticos. / A. J. GONZÁLEZ

Más de 1.000 licencias en siete años

Para el presidente de Comercio Córdoba, de lo que se trata es de «preservar los ejes comerciales estratégicos como espacios de actividad, vida y dinamización urbana, compatibles con otros usos, pero sin perder su función principal». Y es que aunque esta tendencia todavía no se perciba en esos ejes principales, los datos hablan por sí solos. Entre 2018 y 2025 la Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido 1.063 licencias para este tipo de actuaciones y solo el año pasado se dieron un 25% más de permisos que en el ejercicio anterior.

Sobre este asunto, Manuel Blasco, de Centro Córdoba, entiende que hay que coordinar el problema de acceso a la vivienda con esa idiosincrasia que no debe perderse en zonas comerciales. Ramón Luque, de Ciudad Jardín, confirma que en la zona hay muchas viviendas ya de este tipo, pero ninguna en las principales arterias. Por su parte, Manuel Calvo, de la Viñuela, hace un llamamiento al Ayuntamiento para que evite que este fenómeno se extienda a esas vías donde suelen concentrarse la mayoría de tiendas y Rafael Ballesteros, de Santa Rosa-Valdeolleros, señala que es «una tendencia que se está empezando a notar, sobre todo en zonas donde la actividad comercial ha bajado mucho».