La Borriquita vuelve a llenar de palmas el barrio de Noreña en Córdoba
La procesión es muy seguida por los vecinos y fieles de la parroquia de Santa Rafaela
De la parroquia de Santa Rafaela del Sagrado Corazón de Córdoba ha salido esta mañana La Borriquita, acompañada por muchos niños y mayores que han portado las palmas tradicionales del Domingo de Ramos. Un paso, pequeño en tamaño, pero grande en devoción y muy querido por toda la vecindad de esta parroquia joven de la capital cordobesa.
Cada año esta procesión crece más porque son más los niños que quieren acompañar a La Borriquita en el día más señalado para ellos.
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