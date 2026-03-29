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La Borriquita vuelve a llenar de palmas el barrio de Noreña en Córdoba

La procesión es muy seguida por los vecinos y fieles de la parroquia de Santa Rafaela

Un momento de la procesión de La Borriquita por el barrio de Noreña.

Un momento de la procesión de La Borriquita por el barrio de Noreña. / M.J. Raya

M.J. Raya

M.J. Raya

Córdoba

De la parroquia de Santa Rafaela del Sagrado Corazón de Córdoba ha salido esta mañana La Borriquita, acompañada por muchos niños y mayores que han portado las palmas tradicionales del Domingo de Ramos. Un paso, pequeño en tamaño, pero grande en devoción y muy querido por toda la vecindad de esta parroquia joven de la capital cordobesa.

Cada año esta procesión crece más porque son más los niños que quieren acompañar a La Borriquita en el día más señalado para ellos.

Niños participantes en la procesión de La Borriquita, durante esta mañana.

Niños participantes en la procesión de La Borriquita, durante esta mañana. / M.J. Raya

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