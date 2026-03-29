La Borriquita vuelve a llenar de palmas el barrio de Noreña en Córdoba

De la parroquia de Santa Rafaela del Sagrado Corazón de Córdoba ha salido esta mañana La Borriquita, acompañada por muchos niños y mayores que han portado las palmas tradicionales del Domingo de Ramos. Un paso, pequeño en tamaño, pero grande en devoción y muy querido por toda la vecindad de esta parroquia joven de la capital cordobesa.

Cada año esta procesión crece más porque son más los niños que quieren acompañar a La Borriquita en el día más señalado para ellos.