Veintiún municipios se suman al plan de choque que aumentará la VPO en Córdoba

Veintiún municipios de Córdoba se han sumado al plan de choque ideado hace un año por la Junta de Andalucía para aumentar la vivienda de protección oficial (VPO) existente. Tanto la capital como veinte pueblos más están preparados para aplicar las medidas urgentes con las que esta administración pretende paliar la escasez de VPO existente y que constatan datos como los plasmados por el Ministerio de Vivienda en su última estadística, en la que se ve cómo el número de viviendas protegidas terminadas el año pasado es la mitad que en 2024 y cinco veces menos que antes de la crisis inmobiliaria.

Esos municipios suman más de medio millar de habitantes, que representan el 72% de la población y que son los que se pueden beneficiar de las medidas permitidas como el aumento de la edificabilidad o el cambio de uso del suelo para favorecer la construcción de VPO. Esas son las principales claves del Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía aprobado hace un año y al que se han ido adhiriendo ayuntamientos en este tiempo y hasta que acabó el plazo establecido en el 4 de marzo. El Ayuntamiento de Córdoba se sumó en mayo pasado. Esas medidas han sido incluidas con posterioridad en la Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el 24 de enero de 2026.

Los municipios adheridos

Los municipios adheridos son, además de la capital, Almodóvar del Río, Bujalance, Cabra, Encinas Reales, Hornachuelos, Iznájar, Lucena, Montalbán, Montemayor, Montilla, Montoro, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Palma del Río, Posadas, Priego, Puente Genil, Villaharta y Villanueva de Córdoba.

Estos municipios pueden promover cambios de uso en parcelas de suelo urbanizado para destinarlo a VPO. En este sentido, podrán utilizar solares pensados para albergar oficinas o alojamientos turísticos para convertirlos en VPO. Además, parcelas de uso dotacional privado sin destino concreto o que estén calificadas como de interés público y social podrán destinarse a VPO si es en régimen de alquiler.

Promoción de viviendas protegidas en el entorno del Hipercor. / Manuel Murillo

Ventajas

Pero estas no serán las únicas ventajas. Hay más. Los municipios adheridos al decreto de la Junta tienen la posibilidad de aplicar un aumento del 20% en la densidad y en la edificabilidad a la hora de construir VPO si lo hacen en terrenos destinados a vivienda libre. Si el terreno que se utiliza es el calificado como residencial de vivienda protegida, el incremento permitido será del 20% en la densidad y del 10% en la edificabilidad.

Otra de las novedades es que estos municipios pueden levantar VPO en parcelas calificadas como equipamiento comunitario básico. Todas estas medidas se podrán aplicar sin necesidad de modificar el planeamiento.

Todos ellos tienen ahora un plazo de dos años para solicitar licencia de obras y tres años para ejecutar promociones de viviendas protegidas con las condiciones que marca el decreto ley. En Córdoba capital, hay dos barrios en los que la empresa municipal Vimcorsa ya ha anunciado que va a aplicar el decreto, Huerta de Santa Isabel Oeste y los terrenos de la antigua prisión de Fátima. En cinco parcelas existentes en una promoción de 72 viviendas en la antigua prisión de Fátima y otra de 514 en Huerta de Santa Isabel Oeste se podrá contar con 115 viviendas más de las previstas.

Parcelas disponibles para vivienda protegida en Andalucía. / CÓRDOBA

Bolsa de suelo

Por otro lado, el decreto incorporaba la creación de una bolsa de suelo para dar cuenta de los terrenos preparados para construir vivienda protegida. Córdoba cuenta con una bolsa de suelo para VPO integrada por 41 parcelas, gran parte de las mismas, en Huerta de Santa Isabel Oeste, que está en pleno proceso de urbanización. Esos terrenos tienen capacidad para albergar casi 4.300 VPO.

En la bolsa de suelo de la Junta se pueden encontrar terrenos en Alcolea para 40 viviendas; en la carretera del Aeropuerto (O8), para 155; en el Parque Azahara, para 79; en Ciudad Jardín de Poniente 3, para 98; en Ciudad Jardín de Poniente 2, para 672; y en Huerta de Santa Isabel Oeste, para 3.000. Hay que tener en cuenta que estas viviendas vendrán a largo plazo, ya que los planes de la carretera del Aeropuerto, de Ciudad Jardín de Poniente 2 y de Ciudad Jardín de Poniente 3 están aún en tramitación y Huerta de Santa Isabel Oeste se encuentra en la fase de las obras de urbanización, que si no hay retrasos, llegarán a su fin este año.

A nivel andaluz, al plan de choque de la Junta se han adherido 180 municipios en los que residen más de seis millones de personas.