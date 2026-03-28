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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las procesiones del Sábado de Pasión; la última hora sobre el joven hallado muerto en Trassierra y el tributo colectivo de Adamuz a los que auxiliaron a las víctimas del accidente de tren captan los focos informativos

Costaleros de Jesús de la Compasión se ajustan su costal al paso de la hermandad por las calles del Higuerón.

Costaleros de Jesús de la Compasión se ajustan su costal al paso de la hermandad por las calles del Higuerón. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Córdoba vive las horas previas del inicio oficial de la Semana Santa y lo hace disfrutando de las procesiones del Sábado de Pasión. Así, Jesús de la Compasión recibe la veneración del Higuerón, mientras que La O, el Cristo de las Lágrimas y Consolación hacen lo propio en Fátima, el Figueroa y Cercadilla. En otro orden de cosas, hoy se ha conocido que el joven hallado muerto en Trassierra falleció por una herida de flecha. Finalmente, en Adamuz se ha rendido tributo colectivo a los que participaron en el auxilio de las víctimas del accidente de tren.

Además, destacamos estas otras noticias:

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