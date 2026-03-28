Córdoba vive las horas previas del inicio oficial de la Semana Santa y lo hace disfrutando de las procesiones del Sábado de Pasión. Así, Jesús de la Compasión recibe la veneración del Higuerón, mientras que La O, el Cristo de las Lágrimas y Consolación hacen lo propio en Fátima, el Figueroa y Cercadilla. En otro orden de cosas, hoy se ha conocido que el joven hallado muerto en Trassierra falleció por una herida de flecha. Finalmente, en Adamuz se ha rendido tributo colectivo a los que participaron en el auxilio de las víctimas del accidente de tren.

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