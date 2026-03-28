La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las procesiones del Sábado de Pasión; la última hora sobre el joven hallado muerto en Trassierra y el tributo colectivo de Adamuz a los que auxiliaron a las víctimas del accidente de tren captan los focos informativos
Córdoba vive las horas previas del inicio oficial de la Semana Santa y lo hace disfrutando de las procesiones del Sábado de Pasión. Así, Jesús de la Compasión recibe la veneración del Higuerón, mientras que La O, el Cristo de las Lágrimas y Consolación hacen lo propio en Fátima, el Figueroa y Cercadilla. En otro orden de cosas, hoy se ha conocido que el joven hallado muerto en Trassierra falleció por una herida de flecha. Finalmente, en Adamuz se ha rendido tributo colectivo a los que participaron en el auxilio de las víctimas del accidente de tren.
- Córdoba disfruta de las procesiones del Sábado de Pasión en la previa del Domingo de Ramos
- El joven hallado muerto en Trassierra falleció, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
- El Ayuntamiento de Adamuz rinde tributo colectivo a todos aquellos que participaron en el auxilio de víctimas del accidente de tren
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