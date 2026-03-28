Hoy es Sábado de Pasión y apenas faltan unas horas para que comience oficialmente la Semana Santa 2026. Una edición con multitud de estrenos, cambios en recorridos, en horarios y, además, como gran novedad, con la procesión de Presentación al Pueblo el Lunes Santo. En otro orden de cosas, repasamos el empate cosechado anoche por el Córdoba CF ante el Mirandés. Los hombres de Iván Ania acumulan otra jornada más sin ganar. Finalmente, analizamos la plantilla municipal de Córdoba en una radiografía en la que explicamos que hay más hombres que mujeres.

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