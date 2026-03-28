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La actualidad del sábado 28 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La previa de la Semana Santa 2026, el empate del Córdoba CF ante el Mirandés y una radiografía de la plantilla municipal marcan el inicio de la jornada

Presentación al Pueblo de Jesús de los Afligidos en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en una Semana Santa reciente.

Presentación al Pueblo de Jesús de los Afligidos en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en una Semana Santa reciente. / Chencho Martínez

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Hoy es Sábado de Pasión y apenas faltan unas horas para que comience oficialmente la Semana Santa 2026. Una edición con multitud de estrenos, cambios en recorridos, en horarios y, además, como gran novedad, con la procesión de Presentación al Pueblo el Lunes Santo. En otro orden de cosas, repasamos el empate cosechado anoche por el Córdoba CF ante el Mirandés. Los hombres de Iván Ania acumulan otra jornada más sin ganar. Finalmente, analizamos la plantilla municipal de Córdoba en una radiografía en la que explicamos que hay más hombres que mujeres.

Además, destacamos estas otras noticias:

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