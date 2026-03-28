La actualidad del sábado 28 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La previa de la Semana Santa 2026, el empate del Córdoba CF ante el Mirandés y una radiografía de la plantilla municipal marcan el inicio de la jornada
Hoy es Sábado de Pasión y apenas faltan unas horas para que comience oficialmente la Semana Santa 2026. Una edición con multitud de estrenos, cambios en recorridos, en horarios y, además, como gran novedad, con la procesión de Presentación al Pueblo el Lunes Santo. En otro orden de cosas, repasamos el empate cosechado anoche por el Córdoba CF ante el Mirandés. Los hombres de Iván Ania acumulan otra jornada más sin ganar. Finalmente, analizamos la plantilla municipal de Córdoba en una radiografía en la que explicamos que hay más hombres que mujeres.
- Una cofradía más, estrenos y cambios en la carrera oficial renuevan la Semana Santa de Córdoba 2026
- Un punto de amargura: el Córdoba CF empata en casa ante el colista Mirandés
- Radiografía de la plantilla municipal de Córdoba: más hombres que mujeres, en más puestos directivos y sueldos más altos
Además, destacamos estas otras noticias:
Semana Santa
- Los palios se convierten en los grandes estrenos patrimoniales de la Semana Santa de Córdoba 2026
- Un intenso Viernes de Dolores con una noche marcada por los vía crucis anuncia la Semana Santa de Córdoba
- Los centros comerciales afrontan la Semana Santa con horarios especiales: qué días abren y cuándo cierran
- «Mujeres aquí, no»: una cordobesa denuncia a la hermandad de Los Dolores por impedirle salir como costalera
Córdoba ciudad
- Atrapado en un bloque de Córdoba por una avería en el ascensor: "Estoy confinado desde hace más de dos meses"
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- La Policía confirma que el cadáver hallado en el entorno de Torre de la Barca es del cordobés desaparecido hace un mes
Provincia
- Carmen Flores (IU) dimite como alcaldesa de Aguilar de la Frontera: "Las instituciones deben renovarse y ha llegado el momento"
Deportes
- Iván Ania, tras la el amargo empate ante el Mirandés: "Tenemos que perder el miedo a fallar"
- Diego Bri, el mejor de un Córdoba CF que volvió a sumar suspensos ante el Mirandés
Cultura
- Ruth Lorenzo: "Al mundo del pop solo le interesa la diva, si engordas o adelgazas, no la persona que sujeta el micrófono y canta"
Internacional
- Rubio asegura que la operación en Irán concluirá en "cuestión de semanas" y pide "más implicación" para asegurar el estrecho de Ormuz
- El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años
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- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- La Guardia Civil de Córdoba confirma la 'muerte violenta' del varón hallado en Trassierra el pasado 13 de marzo
- Vimcorsa iniciará este año la construcción de 30 viviendas protegidas en el Campo de la Verdad de Córdoba