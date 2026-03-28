Transportes se compromete a rehabilitar los tramos dañados de la A-4 por el temporal más allá de la transformación integral prevista

El Ministerio de Transportes se ha comprometido a rehabilitar la autovía A-4 a su paso por Córdoba en aquellos tramos más dañados por el último temporal, y que han dejado (no por primera vez) socavones que en muchas ocasiones han obligado a reducir la velocidad máxima permitida y que han generado daños en numerosos vehículos. En una respuesta a una pregunta planteada en el Senado por la popular Cristina Casanueva, Transportes explica las mejoras que está llevando a cabo en la carretera, iniciadas el año pasado, y que se ejecutan con independencia de la gran transformación que se prevé de la autovía (con varias variantes o la eliminación de la Cuesta del Espino).

Lo que dice el ministerio de Óscar Puente en su respuesta a Casanueva es que "con independencia de estas actuaciones de rehabilitación estructural", paralelas a la futura rehabilitación completa, "se prevé asimismo la ejecución de trabajos de reparación de firmes afectados por los últimos episodios meteorológicos adversos, distribuidos en los distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Córdoba".

Lo que se está haciendo

También detalla Transportes algunas de las obras que se ejecutan en este momento. En concreto, se está rehabilitando y mejorando el firme en el tramo comprendido entre el límite provincial con Jaén y el municipio de El Carpio (del punto kilométrico 347+550 al 374). También se está llevando a cabo la rehabilitación estructural del firme entre el tramo El Carpio-Córdoba, en concreto, entre el punto kilométrico 374 y el 399 (en Córdoba capital, a la altura más o menos de El Granadal).

Reparación del firme de la A-4 a su paso por Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

La gran transformación de la autovía A-4 a su paso por la provincia de Córdoba

Mientras se llevan a cabo este tipo de intervenciones, Transportes tiene pendiente la transformación de toda la autovía A-4 a su paso por Córdoba. El proyecto completo abarca 88 kilómetros de carretera entre La Carlota y Villa del Río y se compone de casi 20 actuaciones, de mayor o menor calado.

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Entre esas actuaciones destaca la eliminación de las curvas de la Cuesta del Espino, pero también la ejecución de diez kilómetros nuevos de autovía a su paso por la capital o nuevas variantes, como las que están previstas en Montoro o en Villafranca.