Transportes anuncia que la N-432 sumará dos carriles en el tramo entre Córdoba y Cerro Muriano

El Ministerio de Transportes ha anunciado algunas de las mejoras planteadas para la N-432 a su paso por la provincia de Córdoba, toda vez que su conversión en autovía está cada vez más lejos o prácticamente descartada. A una pregunta planteada en el Senado por la popular Cristina Casanueva, el ministerio que dirige Óscar Puente habla ahora de duplicar los carriles de la carretera a su paso por la capital, en concreto, entre la ciudad y Cerro Muriano. Además, también prevé sumar un carril en el tramo entre Córdoba y Espiel y otro más entre Córdoba y Espejo.

En la respuesta que el Gobierno da a Casanueva, se deja claro que la conversión en autovía de esta carretera, donde se registra una alta siniestralidad, se centra ahora mismo en el tramo Badajoz-Zafra (la N-432, cabe recordar, conecta Extremadura con Andalucía pasando por Córdoba hasta llegar a Granada).

Lo que dice en su respuesta Transportes es que el tramo Zafra-Espiel, el más cercano de la conexión extremeño andaluza, "está previsto abordarlo en una segunda fase "y a largo plazo".

Trabajos de mejora en la N-432 tras el paso de las borrascas de principios de año. / A. J. GONZÁLEZ

Mejoras a ejecutar

El propio ministro Óscar Puente, durante una visita a Córdoba, ya explicó a este periódico que la conversión en autovía de esta nacional en su tramo en Córdoba estaba aparcada, y que lo que se planteaban eran mejoras puntuales para mejorar la seguridad de la carretera. Duplicación de tramos con mayor tráfico, corrección de tramos conflictivos (como la rectificación de curvas) y actuaciones de mejora de la seguridad viaria son los trabajos que plantea de momento el Gobierno.

Duplicar carriles en Cerro Muriano

Entre las mejoras que se plantean, la de mayor calado es la que se ejecutaría en el tramo Córdoba capital-Cerro Muriano. Aquí, la propuesta de Transportes, la cual califica como "planificada", es duplicar la calzada, es decir, pasar de los dos carriles actuales a cuatro (2+2) entre los puntos kilométros 253,8 (Muriano, más o menos pasada la base militar) y 266,7 (Córdoba capital, entrando por la Campiñuela).

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Un carril más a Espiel y otro más a Espejo

Las otras mejoras supondrían también sumar carriles, pero no duplicar, es decir, un 2+1. En concreto, se habla de sumar otro carril a los dos existentes entre los puntos kilométricos 223,4 (Espiel, a unos dos kilómetros del pueblo) y 253,8 (Muriano, a la altura antes señalada). Y lo mismo se haría entre los puntos kilométricos 276 (Córdoba capital, a la salida por el barrio del Guadalquivir) y 306,4 (llegando a Espejo).