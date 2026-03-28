A la tercera va la vencida: la Diputación de Córdoba vende la parcela en la Carrera del Caballo con capacidad para 70 VPO

A la tercera va la vencida. La Diputación de Córdoba ha conseguido vender, después de tres intentos, una parcela de su propiedad situada en la Carrera del Caballo, en la capital, donde la capacidad es para 70 viviendas de protección oficial (VPO). Ha sido la cooperativa de viviendas Corduba Emerita la que se ha hecho con el suelo por 1.381.285,40 euros sin impuestos. La Diputación ya había intentado vender la parcela en otras dos ocasiones, aunque nunca encontró comprador. En la última licitación rebajó el valor de los terrenos al ya señalado, un precio que en este tipo de contratos (por enajenación) debe permanecer invariable.

Para hacer más atractiva la adquisición, además de reducir el precio, la institución provincial introdujo otros criterios a la hora de elegir a la empresa que se quedara con el solar, aunque al final solo se presentó Cordoba Emerita. Entre los criterios que se habían introducido se valoraba el precio al que se pretendan vender los pisos, que haya reservas de los mismos para menores de 35 años, que se construya piscina comunitaria, que se instalen placas solares y que se pongan zonas comunes.

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Las viviendas

En cuanto a las características de las viviendas (hay capacidad para 70 y se tienen que hacer, como mínimo, 58) y la parcela donde se levantarán, el solar tiene forma trapezoidal y da a la avenida Rocío Jurado y al área libre pública de la Cañada Real Soriana. Tiene un tamaño de casi 9.000 metros cuadrados (se podrán ocupar la mitad) y está ya preparada directamente para edificar. La altura de la construcción no podrá superar los 9,5 metros ciñéndose las viviendas a planta baja, planta primera y ático.