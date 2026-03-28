Senderismo en Córdoba: la ruta que recorre una de las dehesas mejor conservadas de la sierra

Pocas rutas permiten entender tan bien el paisaje tradicional de Sierra Morena como este itinerario lineal de 10 kilómetros que conecta caminos públicos, vías pecuarias y una dehesa modélica antes de llegar a Santa María de Trassierra.

El sendero Rosal de Las Escuelas-Arroyo Guarromán-Trassierra es un recorrido cómodo, sin grandes desniveles, pero cargado de matices: alcornocales densos, arroyos ocultos por la vegetación y huellas de la ingeniería romana que aún siguen marcando el territorio.

Primeros pasos

La ruta arranca junto al bar Los Almendros y comparte sus primeros 900 metros con el sendero SL-A 94. El camino avanza entre antiguas tierras del Hornillo, escoltado por grandes chumberas que, a finales del verano, lucen repletas de higos.

Un senderista hace la ruta. / Manuel Murillo

Pronto el paisaje se transforma. A los 800 metros aparece una dehesa de alcornoques de notable densidad, acompañada por manchas de matorral mediterráneo. La sombra y el porte de los árboles convierten este tramo en uno de los más agradables del itinerario.

La Fuente de La Marquesa: agua con historia

Tras unos 650 metros por el alcornocal llegamos a la Fuente de La Marquesa. Sus aguas proceden del acueducto de Valdepuentes, de origen romano, que llevaba el agua desde la Fuente del Elefante y el arroyo Bejarano hasta Córdoba.

Infraestructuras hidráulicas en el sendero que transcurre por el Rosal de las Escuelas. / Manuel Murillo

Siglos después, esta infraestructura también abasteció a la ciudad palatina de Medina Azahara. Detenerse aquí es recordar que esta sierra no solo ha sido espacio natural, sino también territorio estratégico a lo largo de la historia.

El Arroyo Guarromán y la finca de La Jarosa

Desde la fuente, el sendero desciende suavemente entre madroños, lentiscos y labiérnagos hasta alcanzar el arroyo Guarromán, prácticamente escondido bajo la vegetación de ribera. El camino discurre paralelo al arroyo hasta aproximarse a un pequeño embalse dentro de la finca de La Jarosa.

Aquí el paisaje se abre en una dehesa de encinas con algunos alcornoques dispersos, un ejemplo claro de cómo el ser humano ha modelado el bosque mediterráneo para favorecer el pasto. Es habitual cruzarse con ganado vacuno y porcino. No supone ningún riesgo y solo basta con avanzar sin molestarlo.

El Pozo de Las Cruces y la Vereda de La Canchuela

Después de unos 2,5 kilómetros atravesando la finca, alcanzamos el Pozo de Las Cruces, una amplia zona despejada donde confluyen varias veredas y caminos públicos. Desde este punto -donde la ruta coincide con el sendero PR-A 211 hasta Trassierra- tomamos dirección norte por la vereda de La Canchuela.

Ciclistas recorren el sendero entre Trassierra y el arroyo Guarromán. / Manuel Murillo

Durante unos 700 metros volvemos a caminar entre alcornoques, pero el paisaje cambia progresivamente hacia un matorral más cerrado y umbrío, anunciando la cercanía del núcleo urbano.

Llegada a Santa María de Trassierra

Los últimos dos kilómetros atraviesan la urbanización El Salado antes de alcanzar el centro de Santa María de Trassierra. Esta barriada, de origen medieval y probablemente fundada en el siglo XVI, conserva una parroquia gótico-mudéjar dedicada a Santa María, con un retablo mayor del siglo XVI.

En la actualidad ha crecido notablemente gracias a las segundas residencias de muchos cordobeses que buscan aquí la tranquilidad de la sierra sin alejarse demasiado de la capital. Recorrer la barriada es el broche ideal a una ruta de gran valor paisajístico en plena sierra cordobesa.