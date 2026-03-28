El PSOE de Córdoba denuncia el "incumplimiento" del aumento de la flota em Aucorsa prometido hace un año por el PP

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado la "mala gestión" del Gobierno del PP en Aucorsa tras haber anunciado hace un año el aumento de la flota en 15 nuevos vehículos “cuando la realidad es que tan solo se ha aumentado en cuatro los vehículos totales, porque los 11 restantes incorporado respondían a una renovación urgente que, durante los 8 años de mandato del PP, no habían sido capaces de hacer”.

La edil ha explicado que, de hecho, una vez incorporado los vehículos nuevos “se han dado de baja inmediata otros once, y algunos de estos ya no estaban en circulación hace tiempo”.

Además, Bernal ha reprochado que la incorporación de los vehículos ha tenido numerosas incidencias, tanto en las fechas de ingreso como en la puesta a punto para que estuvieran los vehículos en la calle. “A parte de las dificultades con la empresa proveedora, la gerencia de Aucorsa no ha gestionado bien la puesta a punto para esta salida a la calle de los nuevos vehículos, que han tardado demasiado tiempo en estar disponibles”, ha señalado.

La socialista ha indicado que desde el PSOE pedirán en el próximo consejo de administración del lunes que se haga una "mejor" gestión en la propuesta de adjudicación de expediente para la adquisición de nuevos autobuses, así como que se cumplan los plazos. “Vemos incongruente que mientras se ha ampliado en solo cuatro vehículos la flota, se ha llamado a 20 conductores y conductoras de la bolsa. Aunque se quisiera reforzar el servicio de Semana Santa y vacaciones, no hay coches suficientes para ese número de personal, luego sobran horas que hay que pagar de más”, ha opinado.

La edil sostiene que también han existido dificultades en la gestión con la carga digital de las tarjetas y con la implantación del servicio de ticketing que todavía no tiene un funcionamiento eficaz.

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A ello suma que desde el PSOE vienen reclamando en los últimos meses el deterioro del asfaltado de las calles de la capital con socavones y baches en muchos puntos. “Uno de los mayores perjudicados por esta situación son los autobuses urbanos que transitan diariamente por calles deterioradas, donde el mal estado del firme los sufre, el vehículo, los conductores y los usuarios”, ha expuesto, para señalar a modo de ejemplo la línea 9 a su paso por la Calle Colombia o la bajada de la joroba de Asland, dirección al Polígono de Chínales, “donde circular es un verdadero peligro para cualquier vehículo”.