«Mujeres aquí, no»: una cordobesa denuncia a la hermandad de Los Dolores por impedirle salir como costalera

«Mujeres aquí, no. Mujeres son problemas». Esta fue, según la versión de Nerea, la respuesta que obtuvo de un capataz de la hermandad de los Dolores cuando se presentó en la igualá para ser costalera. Esta joven cordobesa, hermana de Los Dolores desde que nació hace 23 años, denuncia que no le permiten salir bajo el Cristo de la Clemencia, el paso en el que su padre lleva casi medio siglo, por motivos de género. La cofradía, por su parte, alega criterios «estrictamente técnicos y de equidad» y señala que no tiene «ningún problema» con que haya cuadrillas mixtas.

La denuncia, presentada el 24 de marzo ante la Policía Nacional y en la que se apunta a una discriminación «por condición de sexo», es el último paso de un proceso que la familia sitúa en el año pasado. En 2025, Nerea quiso incorporarse como costalera, pero —según explica su padre, Francisco— se le negó alegando que «la cuadrilla estaba cerrada»y que no habían acudido a la igualá.

Segundo intento, esta vez junto a una amiga

Este año, aseguran, intentó junto a una amiga evitar que se repitiera la situación. «Pese a que la hermandad intentó que no nos enteráramos de cuándo era la igualá y los ensayos», sostiene Nerea, ella, su amiga y su padre acudieron y «se presentaron los primeros». Sin embargo, Nerea afirma que fueron ignorados por miembros de la cofradía y que, cuando ya solo quedaban ellas, el capataz se les acercó para decirles: «Mujeres aquí, no. Mujeres son problemas» y «cuadrillas mixtas no».

Nerea junto a su padre Francisco en Capuchinos. / A.J. González

A partir de ahí, relatan, se produjo una discusión en la que ambas intentaron explicar su deseo de ir bajo el paso, un gesto que Nerea vincula tanto a su propia vinculación con la hermandad como a un homenaje a su padre. Fue «al final de la conversación», añade, cuando se esgrimió que era «muy baja» para ir debajo del paso. Ella lo rechaza: sostiene que «siempre se busca la manera para que todos puedan ir» y señala que a su amiga —«que tiene la estatura de un hombre medio»— también se lo denegaron. Según su versión, se les instó a buscar una cuadrilla de 40 mujeres si querían salir bajo el paso.

Quejas a la hermandad y el Obispado

Tras ese episodio, la familia presentó una queja por escrito dirigida a la hermandad y al hermano mayor. La respuesta —según indican— dejó la decisión «en manos del cuerpo técnico de capataces» y dio por válido el argumento de la altura. «De la otra chica no dicen nada, ni de la cuadrilla mixta», subraya el padre, que asegura disponer de documentación sobre el caso.

Después, acudieron al Obispado. Según Francisco, la respuesta fue que en los estatutos de Los Dolores se establece que los puestos se ganan por antigüedad o por haber participado previamente. A su juicio, esa explicación «no tiene sentido» si se les impide acceder, porque «nunca podrá estar debajo del paso por antigüedad».

Nerea, frente a la sede de la hermandad de Los Dolores en Capuchinos. / A.J. González

Versión de la hermandad de Los Dolores

Desde la hermandad, el capataz de la cuadrilla alegó en un escrito que la propia hermandad remitió a la denunciante, que la igualá se ha realizado con «absoluta profesionalidad» y que dicho proceso se realiza «de manera igualitaria». También señala que «la seguridad y el rendimiento» de cada costalero es clave para soportar el peso del paso. El escrito apunta a que la joven «no le permitía alcanzar la altura de la trabajadera de menor altura» y que el capataz no permite «bajo ningún concepto compensar artificialmente la estatura de los aspirantes para salvar la diferencia de altura", esgrimiendo criterios «estrictamente técnicos y de equidad».

Además, Jose María Herrero, hermano mayor de la cofradía, ha señalado en declaraciones a Diario CÓRDOBA que «no tenemos ningún problema en que haya cuadrillas mixtas». Según Herrero, el padre «ha querido meter a su hija sí o sí» bajo el paso. «Se ha querido saltar todos los pasos para ir de costalera. Hay chicos que llevan dos años esperando para que haya hueco libre en su palo. No puede saltarse la cola», explica el hermano mayor, que acusa al padre de buscar que su hija sea favorecida.

Respecto a no tomarle las medidas en la igualá, el hermano mayor de Los Dolores insiste en que «hay personas que se ven que no entran» bajo el paso. En lo referente a los comentarios vertidos por el capataz --lo de "Mujeres aquí, no. Mujeres son problemas"-- lo excusa señalando que se trata de una conversación concreta, en la que se dicen cosas «después de estar insistiendo y querer saltarse las normas» y que dichos comentarios «no representan a la junta de capataces». Por último, apunta que «hasta hace un par de años», Los Dolores ha tenido costaleras.

Queja formal ante el IAM y el Ministerio de Igualdad y denuncia ante la Policía

Ante la proximidad de la Semana Santa y sin una solución, las afectadas presentaron este mes de marzo una queja formal ante el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Ministerio de Igualdad y, finalmente, interpusieron denuncia ante la Policía Nacional. En sus escritos recuerdan que en 2007 la hermandad permitió cuadrillas mixtas y sostienen que se están «vulnerando los derechos» de ambas jóvenes, a las que consideran discriminadas «por su condición de mujer».

Nerea admite que se siente «dolida y enfadada» porque ir bajo ese paso «es una ilusión desde que era un bebé», hasta el punto de haberse planteado dejar la hermandad. Tanto ella como su padre critican el «machismo» que, a su juicio, refleja la negativa.