El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza

El joven localizado fallecido el 13 de marzo pasado en la barriada de Trassierra, en Córdoba, murió presuntamente tras ser alcanzado por una flecha de caza mayor en la parte superior del cuerpo. Fuentes de la investigación indican que diferentes circunstancias apuntan a un accidente de caza como origen del suceso, aunque el autor del disparo habría huido del lugar abandonando a la víctima.

La Guardia Civil afirma este sábado que las pesquisas avanzan. Por ahora, no hay detenidos por estos hechos. En los últimos días, ha confirmado que la muerte fue violenta, pero no ha precisado si participaron, o no, terceras personas. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación afirman que el fallecido, de 38 años de edad, habría recibido un flechazo de caza mayor en la parte superior del cuerpo, por lo que podría tratarse de la zona del cuello.

Taller de bicicletas que regentaba la víctima en Las Margaritas. / A. J. González

Hallado en un edificio abandonado

La familia, que es vecina de Las Margaritas, declaró a este periódico que la víctima se encontraba desaparecida desde el jueves 12 de marzo. Regentaba un taller de bicicletas en ese barrio. Finalmente, el cuerpo fue localizado un día más tarde. Los agentes la encontraron en un edificio abandonado, en la periferia del núcleo urbano de Trassierra, al ser alertados por el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Desde el primer momento, la Guardia Civil ha mantenido abiertas todas las hipótesis, dado que las lesiones que presentaba el cadáver hacían descartar una muerte natural, según manifestaron fuentes de la investigación. Ahora apuntan que la muerte habría sido accidental.

De acuerdo con la información de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sobre la temporada 2025-2026, el periodo hábil para la caza mayor permanece abierto en Andalucía hasta el próximo mes de abril, para las especies de cabra montés y corzo.