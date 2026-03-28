Investigado por el Seprona en Almodóvar del Río por maltrato animal e intrusismo profesional

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la operación Chibupo, ha procedido a la investigación de una persona por la comisión de un supuesto delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional.

El presunto autor se dedicaba a la cría y venta de animales de compañía: perros de distintas razas y perros de raza potencialmente peligrosa –American Bully­—. La actividad la desarrollaba en una parcela de una urbanización ubicada en el término municipal de Almodóvar del Río, careciendo de las autorizaciones y registros administrativos obligatorios, no estaba dado de alta como núcleo zoológico. La exhibición y publicidad de los animales objeto de comercio las hacía a través de distintas redes sociales.

Perros American Bully

En el caso de los perros de raza American Bully, estos se vendían habiéndole practicado el corte de orejas —otectomía— con fines estéticos. Por una parte, se colgaban imágenes de los animales siendo cachorros con las orejas intactas, haciendo mención a la camada, a la sangre de los parentales; por otro, ya de adultos donde aparecían con las orejas cortadas. Hay que considerar que este acto clínico, con una finalidad puramente estética, está totalmente prohibido.

Un ejemplar de American Bully. / CÓRDOBA

El Eprona ha determinado que este acto clínico se ha realizado sin justificación ni supervisión veterinaria, no ha sido realizado por un profesional veterinario. Todo apuntaría a que ha sido el propio investigado quién ha llevado a cabo el corte de las orejas, praxis que pudiera provocar, además de una lesión, un sufrimiento grave innecesario a los animales que la padecen al no realizarlo un facultativo veterinario. Entre otras medidas, este corte, en caso de justificar previamente su necesidad, debería hacerse con anestesia general.

Material quirúrgico

En la inspección realizada en las instalaciones donde se albergaban los animales —entrada y registro bajo mandamiento judicial— se halló distinto material quirúrgico apto para poder realizar el corte de las orejas. Igualmente, se almacenaban gran cantidad de medicamentos veterinarios, muchos de ellos sujetos a prescripción veterinaria —receta—; de aplicación exclusiva por profesional veterinario, sin que se justificara ni su legal adquisición ni administración. Para la inspección el EPRONA contó con la colaboración y asesoramiento de veterinario oficial de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la Vega del Guadalquivir.

También se ha contado, en el marco de los hechos investigados, con un informe emitido por los servicios jurídicos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía. El Eprona solicitó este dictamen a través del Ilustre Colegio de Veterinarios de Córdoba, toda vez que existe un convenio de colaboración entre el colegio y la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba en el ámbito de la veterinaria sobre aspectos de seguridad alimentaria, ambiental, bienestar animal y salud pública.

Como culminación de todo lo expuesto, se ha procedido, en el ámbito penal, a la investigación de una persona como presunta responsable de un supuesto delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional.

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En cuanto a otras graves irregularidades comprobadas respecto a la tenencia, cría y comercio de los animales de compañía; los animales potencialmente peligrosos objeto de la investigación, el Eprona ha tramitado sendos informes, en concepto de denuncia, dirigidos a las distintas autoridades administrativas con competencia en la materia: Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba; Ayuntamiento del término municipal de la ubicación de las instalaciones.