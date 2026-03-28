Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 28 de marzo de 2026
Teatro
Puesta en escena de ‘Función principal… ¡Yo creo que salimos!‘
Espectáculo teatral de El Palermasso, webserie de humor cofrade creada por Antonio Garrido y Ángel Garrido, que en 90 minutos traslada al teatro sus mejores ‘gags’ con un arco narrativo propio. La trama sigue a cuatro hombres de barrio, cuya única meta es ser miembros de la Junta de Gobierno de una hermandad, enfrentándose a su primera salida en procesión.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
‘Talento capital’
‘Masterclass’ del bailaor José Maya
El programa Talento capital ofrece una clase magistral del bailaor madrileño José Maya, para jóvenes de 14 a 30 años, con preferencia para los residentes de Córdoba.
CÓRDOBA. Casa de la Juventud.
Campo Madre de Dios, s/n.
12.00 horas.
Música
Concierto de Cantores de Hispalis
La Plaza de Toros de Los Califas acogerá el musical cofrade Credo, de los Cantores de Hispalis. Entradas en elcorteingles.es.
CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.
Gran Vía Parque, s/n.
19.30 horas.
Música
Concierto de Paula Mattheus
Paula Mattheus llega a Córdoba con su gira Todo lo alto que quiera. Un concierto en vivo para disfrutar de su manera singular de narrar y cantar historias, fusionando la energía y la emoción que distinguen sus presentaciones.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Chinales, 64.
22.30 horas.
Música
Actuación del grupo Berrinches
Banda All Stars granadina que ofrece versiones de punk-rock, garaje y new wave. El quinteto reúne a figuras legendarias: Banin Fraile (Los Planetas, Carolina Durante), el guitarrista Juan Codorníu (Lagartija Nick, Omega), el vocalista Monago Tornado (Los Harakiri), el bajista Ángel Doblas (TNT, 091) y el percusionista Antonio Pelomono.
CÓRDOBA. Sala Ambigú.
Menéndez Pidal, s/n.
21.30 horas.
Serenata
A cargo de La Real Peña El Limón
Dentro de la programación de Serenatas en las plazas cordobesas, actuará la Real Peña El Limón.
CÓRDOBA. Casa de las Campanas.
Siete Revueltas, 1.
21.00 horas.
- El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años
- Vía crucis, besamanos y besapiés: la agenda completa del Viernes de Dolores en Córdoba para este año
- El Viernes de Dolores llena de niños las calles en la Semana Santa Chiquita de Córdoba
- Córdoba CF-Mirandés, en directo | Descanso en El Arcángel: manda el gol de Diego Bri
- La Policía confirma que el cadáver hallado en el entorno de Torre de la Barca es del cordobés desaparecido hace un mes
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- La Guardia Civil de Córdoba confirma la 'muerte violenta' del varón hallado en Trassierra el pasado 13 de marzo
- Vimcorsa iniciará este año la construcción de 30 viviendas protegidas en el Campo de la Verdad de Córdoba