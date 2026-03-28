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Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 28 de marzo de 2026

Puesta en escena de ‘Función principal… ¡Yo creo que salimos! ‘

Puesta en escena de ‘Función principal… ¡Yo creo que salimos! ‘ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Teatro

Puesta en escena de ‘Función principal… ¡Yo creo que salimos!‘

Espectáculo teatral de El Palermasso, webserie de humor cofrade creada por Antonio Garrido y Ángel Garrido, que en 90 minutos traslada al teatro sus mejores ‘gags’ con un arco narrativo propio. La trama sigue a cuatro hombres de barrio, cuya única meta es ser miembros de la Junta de Gobierno de una hermandad, enfrentándose a su primera salida en procesión.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

20.00 horas.

‘Talento capital’

‘Masterclass’ del bailaor José Maya

El programa Talento capital ofrece una clase magistral del bailaor madrileño José Maya, para jóvenes de 14 a 30 años, con preferencia para los residentes de Córdoba.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud.

Campo Madre de Dios, s/n.

12.00 horas.

Música

Concierto de Cantores de Hispalis

La Plaza de Toros de Los Califas acogerá el musical cofrade Credo, de los Cantores de Hispalis. Entradas en elcorteingles.es.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.

Gran Vía Parque, s/n.

19.30 horas.

Música

Concierto de Paula Mattheus

Paula Mattheus llega a Córdoba con su gira Todo lo alto que quiera. Un concierto en vivo para disfrutar de su manera singular de narrar y cantar historias, fusionando la energía y la emoción que distinguen sus presentaciones.

CÓRDOBA. Sala Impala.

Chinales, 64.

22.30 horas.

Música

Actuación del grupo Berrinches

Banda All Stars granadina que ofrece versiones de punk-rock, garaje y new wave. El quinteto reúne a figuras legendarias: Banin Fraile (Los Planetas, Carolina Durante), el guitarrista Juan Codorníu (Lagartija Nick, Omega), el vocalista Monago Tornado (Los Harakiri), el bajista Ángel Doblas (TNT, 091) y el percusionista Antonio Pelomono.

CÓRDOBA. Sala Ambigú.

Menéndez Pidal, s/n.

21.30 horas.

Serenata

A cargo de La Real Peña El Limón

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Dentro de la programación de Serenatas en las plazas cordobesas, actuará la Real Peña El Limón.

CÓRDOBA. Casa de las Campanas.

Siete Revueltas, 1.

21.00 horas.

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