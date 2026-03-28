Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 28 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 29 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Blanca Rosa Poyatos Bojollo
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Pedro Cantos Sánchez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
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