Los fallecidos en Córdoba el sábado 28 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 29 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Blanca Rosa Poyatos Bojollo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Pedro Cantos Sánchez

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La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.