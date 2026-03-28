Los centros comerciales afrontan la Semana Santa con horarios especiales: qué días abren y cuándo cierran

Zoco, La Sierra, Hipercor, Ronda de los Tejares, El Arcángel, El Corte Inglés... Los centros comerciales de Córdoba también se preparan para la Semana Santa, un periodo que no suele asociarse a las compras en espacios interiores, pero que —según coinciden la mayoría de los responsables consultados— suele dejar jornadas «muy buenas» de afluencia. Eso sí, cada recinto ajusta su actividad a un calendario atípico, con festivos y horarios especiales, por lo que conviene revisar qué abre y cuándo.

El Zoco, fiel a su tradición de no abrir en festivos, permanecerá cerrado Jueves y Viernes Santo. «Siempre lo hemos hecho así», recalca su gerente, José Carlos Ramos. El resto de la semana funcionará «con normalidad», aunque apunta que la restauración y el hipermercado —especialmente por la mañana— son los motores principales en estos días. Además, recuerda que el centro «no está en el circuito de paso de las cofradías», por lo que admite que «no son jornadas de demasiada afluencia».

Ambiente en el centro comercial La Sierra este viernes. / Víctor Castro

Para La Sierra sí son días positivos. El espacio abrirá Jueves Santo, sábado y Domingo de Resurrección en su horario habitual (9.00 a 22.00 horas), mientras que el Viernes Santo permanecerá cerrado. Su gestor, István Aguilera, afirma que son días «muy buenos», sobre todo para las tiendas de ropa y el hipermercado. Aunque reconoce que las tardes suelen ser más tranquilas que las mañanas, habla de un «picoteo diario» y subraya el papel del tiempo: «Si llueve, mucha gente se refugia en los centros comerciales».

Una dinámica similar describe Patios Azahara. El recinto abre en su totalidad y en su horario habitual (10.00 a 22.00 horas) todos los días salvo el Viernes Santo y los domingos, cuando las tiendas permanecen cerradas —con la excepción de McDonald’s—. Su gerente, Roberto Morales, sostiene que «al contrario de lo que mucha gente piensa» son jornadas «muy buenas» y destaca el tirón de las tiendas de equipamiento, motivadas por el calendario social: «Entramos en época de bodas, bautizos o comuniones», lo que empuja a comprar ropa o regalos. Eso sí, coincide en que si hace buen tiempo «suele venir menos gente».

Cerca de las procesiones

Para El Corte Inglés e Hipercor la planificación es «diferente» pero «complementaria», según explica su gerente, Miguel Sainz. Ambos centros cerrarán el Viernes Santo y los domingos de Ramos y de Resurrección, y abrirán el resto de días en su horario habitual, salvo el Jueves Santo, cuando lo harán de 11.00 a 21.00 horas. En el centro, pese a los cambios de la carrera oficial en la última década, Sainz subraya que sigue habiendo «una gran afluencia», especialmente en los días previos: «Mucha gente aprovecha para comprar ropa y hacer estreno el Domingo de Ramos». También destaca que muchos cordobeses se acercan a ver las procesiones y «se acercan a hacer alguna compra», sobre todo en el hipermercado. En Hipercor, añade, el público que llega en Semana Santa responde a un perfil más orientado a compras «concretas» lo que convierte la fecha en «días muy buenos».

Los centros comerciales afrontan horarios especiales. / Manuel Murillo

Por último, uno de los recintos más beneficiados por el desplazamiento de la carrera oficial hacia la Mezquita-Catedral es El Arcángel. Rafael Jurado, uno de sus encargados, asegura que el espacio ha notado un impulso y que son jornadas «muy intensas», aunque «lejos de los niveles de la feria». El recinto abre todos los días de 9.00 a 2.00 horas, si bien recuerda que «cada empresa, según convenio, decide cuándo lo hace». Aprovechando estas fechas, desde esta semana se reparten las guías de Semana Santa, una iniciativa que «la gente agradece mucho». Jurado comenta que muchos cordobeses usan el centro como aparcamiento para ir a ver las procesiones y, después, se acercan a las tiendas o a la restauración «cuando han terminado de ver todo lo que quieren». De hecho, recalca que los días más fuertes suelen ser Jueves y Viernes Santo, e incluso el sábado, y resume: «En estas fechas, ningún día es tranquilo».