Atrapado en un bloque de Córdoba por una avería en el ascensor: "Estoy confinado desde hace más de dos meses"

José Manuel Jiménez ya no sabe qué hacer. El ascensor del bloque en el que vive, ubicado en la avenida del Aeropuerto de Córdoba, se estropeó a mediados del mes de enero y desde entonces, su hijo Daniel vive atrapado en casa. "La comunidad renovó el ascensor porque el anterior ya estaba viejo y a veces daba algún problema", explica, "el que tenemos ahora tiene solo ocho años y se cambió motor y todo nuevo".

Su hijo Daniel tiene 38 años y está parapléjico desde los 24, cuando sufrió una meningitis que, pese a los tratamientos, afectó gravemente a su movilidad y actualmente tiene reconocida una discapacidad del 85% y necesita una silla de ruedas para desplazarse. Viven en una primera planta, "pero en esta situación, da igual si vives en un primero o en un quinto porque no puedes salir de casa si no hay ascensor", explica Daniel, que asegura sentirse "como en la pandemia, estoy confinado en mi casa sin poder salir, pero peor porque ya vamos para tres meses y todavía no sabemos cuándo van a resolver esto, solo nos dan largas". Según José Manuel, esta es la primera vez que ocurre algo así en más de 25 años. "Cuando se cambió el ascensor, mi hijo estaba en una residencia en San Fernando aprendiendo a vivir después de lo que le había pasado y se aprovechó ese tiempo para sustituirlo".

Daniel Jiménez, atrapado en su casa porque el ascensor no funciona. / Víctor Castro / COR

La administradora del edificio ha hecho gestiones para que se resuelva el problema, "pero nos dicen que falta una pieza que tiene que venir de algún sitio y que nunca llega, hoy han llamado al portero de la empresa, pero se han ido otra vez y todo sigue igual". Ambos viven solos desde que la madre de Daniel falleció. "Nos apañamos bien normalmente, pero esta situación es insostenible porque la salud de mi hijo depende en gran medida de que pueda acudir a sus citas médicas y que haga rehabilitación". Daniel acude dos días a la semana a fisioterapia, "pero desde mediados de enero no he podido ir a las sesiones, voy a una clínica privada y tampoco pueden venir a casa porque eso sería muy caro".

Dos meses y medio si poder salir a la calle

Desesperado, José Manuel ha decidido lanzar un SOS para que la empresa encargada de la reparación del ascensor, conocedora del caso, resuelva de una vez. "No es solo lo que le puede afectar físicamente, es que además también le afecta psicológicamente porque él es un chaval joven que lleva sin poner un pie en la calle desde hace dos meses y medio, con lo que eso supone".

No es el único afectado del bloque, aseguran. "Hay una señora mayor que vive en la quinta planta y que tampoco puede salir de casa, así que está atrapada también desde enero".

Este periódico se ha puesto en contacto con OTIS, la empresa responsable del ascensor, pero de momento, no han dado respuesta sobre la situación ni sobre el plazo estimado para su resolución.