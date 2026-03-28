Participación
32.919 cordobeses ejercerán su derecho al voto por primera vez en las autonómicas del 17 de mayo
368.853 andaluces podrán estrenarse como votantes en las próximas elecciones al Parlamento Andaluz
Europa Press
Un total de 368.853 andaluces podrán ejercer el domingo 17 de mayo su derecho al voto por primera vez en unas elecciones autonómicas, lo que supone el 5,41% de los 6.812.861 electores convocados a las urnas en la comunidad, según datos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.
Por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza en número de nuevos electores respecto a las autonómicas del 19 de junio de 2022, con 91.003, seguida por Málaga, con 69.299; y Cádiz, con 58.329. Por detrás se encuentran Granada, con 39.767; Córdoba, con 32.919; Almería, con 29.456; Jaén, con 25.733; y Huelva, con 22.347.
Comparativa con las generales
En relación a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la cifra de nuevos electores alcanza los 269.260, con la siguiente distribución provincial: Sevilla, 66.981; Málaga, 50.507; Cádiz, 42.492; Granada, 29.007; Almería, 21.637; Córdoba, 23.730; Jaén, 18.501; y Huelva, 16.405.
Respecto a los comicios europeos del 9 de junio de 2024, el número de nuevos electores es menos significativo (186.090 en toda Andalucía) con el siguiente reparto por provincias: Sevilla, 46.276; Málaga, 34.908; Cádiz, 29.336; Granada, 20.075; Córdoba, 16.378; Almería, 14.890; Jaén, 12.830; y Huelva, 11.397.
En total, 6.812.861 andaluces, 302.005 de ellos residentes en el extranjero, podrán ejercer el derecho al voto el domingo 17 de mayo en las elecciones autonómicas, lo que supone un 2,5% más que en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022.
- El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años
- Vía crucis, besamanos y besapiés: la agenda completa del Viernes de Dolores en Córdoba para este año
- El Viernes de Dolores llena de niños las calles en la Semana Santa Chiquita de Córdoba
- Córdoba CF-Mirandés, en directo | Descanso en El Arcángel: manda el gol de Diego Bri
- La Policía confirma que el cadáver hallado en el entorno de Torre de la Barca es del cordobés desaparecido hace un mes
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- La Guardia Civil de Córdoba confirma la 'muerte violenta' del varón hallado en Trassierra el pasado 13 de marzo
- Vimcorsa iniciará este año la construcción de 30 viviendas protegidas en el Campo de la Verdad de Córdoba