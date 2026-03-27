El Viernes de Dolores llena de niños las calles en la Semana Santa Chiquita de Córdoba

Llevan semanas preparando sus costales, las mantillas, los trajes de romanos y las túnicas de nazareno con las que se han vestido y esta mañana han acudido al colegio nerviosos, como si su recorrido por las calles de alrededor del colegio no fuera la Semana Santa Chiquita sino la Semana Santa grande. Centros educativos de Córdoba como La Milagrosa, La Trinidad, las Mercedarias o la Sueños de Colores han cumplido con la tradición y profesores, padres y niños han salido en procesión este Viernes de Dolores.

En el Colegio del Carmen, este es el tercer año que su Vía Crucis sale del centro para desfilar por el barrio, dejando su rastro sonoro gracias a la banda de música. Más de mil niños y niñas de todas las edades, desde Infantil a Bachillerato. "Los más pequeños han ido en la procesión, muchos de ellos con mantillas o como costaleros portando el Cristo, y los mayores controlando la organización", han explicado en el colegio, donde el alumnado está "muy implicado" en esta cita anual. Desde el colegio, han desfilado de forma ordenada hasta la iglesia de San Cayetano.

Niños, padres y profesores de varios colegios de la ciudad recorren las calles en el Viernes de Dolores. / Pablo Cabrera / COR

El Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes también ha salido en procesión esta mañana. Más de 500 niños vestidos para la ocasión han recorrido el barrio, cuyos vecinos han salido al paso para saludarlos y participar de la jornada festiva. "Tenemos de todo, desde mantillas a romanos, y niños y niñas que van de costaleros portando al Señor Crucificado y la Virgen de las Mercedes".

Es el preludio del inicio de la Semana Santa, que ya está a punto de empezar. "Éste siempre es un día de emoción para los más pequeños y en general para todos los miembros de la comunidad educativa", confirman, "queremos hacer partícipes a los niños de nuestras tradiciones y dar testimonio de fe por las calles del Campo de la Verdad". El cortejo va bien acompañado, ya que la Banda de Música Cristo del Amor recorre las calles con ellos.

En el Colegio de La Milagrosa, la banda del colegio, formada por una violinista, una clarinetista, dos tambores y menores con su flauta, ha salido en procesión, junto a los escolares de Infantil y primero y segundo de Primaria, con un paso de Virgen cargada por unos costaleros chiquitos, como esta Semana Santa. "Los niños están encantados, se lo toman muy en serio y disfrutan con esta salida", aseguran en el centro, que completa la actividad con un concurso de pasos hechos con manualidades cuyos premios se entregan también este viernes.